На Донеччині ворожий FPV-дрон атакував броньований автомобіль рятувальників. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

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Зазначається, що під час виконання службового завдання у Краматорському районі під атаку ворожого FPV-дрона потрапив броньований оперативний автомобіль ДСНС.

Унаслідок удару транспортний засіб зазнав пошкоджень. Особовий склад не постраждав - йдеться у повідомленні.

Вказується, що ворог укотре "цілеспрямовано атакує тих, хто першими приходить на допомогу людям".

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