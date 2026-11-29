На Донеччині FPV-дрон пошкодив броньований автомобіль рятувальників
Київ • УНН
У Краматорському районі FPV-дрон атакував броньований автомобіль ДСНС. Машина пошкоджена, рятувальники не постраждали.
На Донеччині ворожий FPV-дрон атакував броньований автомобіль рятувальників. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.
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Зазначається, що під час виконання службового завдання у Краматорському районі під атаку ворожого FPV-дрона потрапив броньований оперативний автомобіль ДСНС.
Унаслідок удару транспортний засіб зазнав пошкоджень. Особовий склад не постраждав
Вказується, що ворог укотре "цілеспрямовано атакує тих, хто першими приходить на допомогу людям".
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