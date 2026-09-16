Украина просит Австрию помочь с локомотивами и использованием замороженных активов рф — МИД

Украина и Австрия обсудили возможность передачи или закупки дополнительных локомотивов для украинской железной дороги, которая систематически подвергается российским атакам. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам разговора с главой МИД Австрии Беатой Майнль-Райзингер, пишет УНН.

Детали

По словам Сибиги, Украине срочно необходимы дополнительные локомотивы для обеспечения бесперебойной работы железнодорожной сети. Стороны обсудили возможности Австрии содействовать их передаче Украине или закупке.

Еще одним практическим вопросом стало использование замороженных российских активов. Украинская сторона настаивает, что они должны быть направлены на оборону и послевоенное восстановление страны.

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Они должны быть в полной мере мобилизованы на нужды обороны и восстановления Украины. Россия должна заплатить за причиненный ею ущерб, и ее активы должны быть частью этой ответственности – заявил Сибига.

Стороны также договорились продолжать координацию по мирному процессу и роли Европы в нем. Отдельно обсудили будущее непостоянное членство Австрии в Совете Безопасности ООН и возможности использовать его для усиления международной безопасности.

Украина также подняла вопрос безопасности судоходства в Черном море на фоне российских атак на порты, гражданские суда и морские пути. Кроме того, Киев рассчитывает на продолжение австрийских программ реабилитации и восстановления для украинских детей.

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