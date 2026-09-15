Каллас заявила, что ответила бы на звонок Путина, но отвергла переговоры на условиях России
Киев • УНН
Кая Каллас заявила, что ответила бы на звонок Путина или Лаврова. Она выступает против переговоров на максималистских условиях России.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что готова лично разговаривать с владимиром путиным или главой МИД рф сергеем лавровым, если такая возможность появится. В то же время она выступает против начала переговоров на российских условиях, сообщает Yle, пишет УНН.
Детали
Конечно, я буду разговаривать, если такая возможность появится
По ее словам, она уже встречалась с лавровым на международных площадках, в частности во время мероприятий ASEAN и G20, где прямо излагала позицию Европейского Союза.
Каллас раскритиковала переговорную тактику москвы
Глава дипломатии ЕС считает, что россия начинает переговоры с максимальных требований, угрожает и ожидает уступок от Запада, пытаясь в итоге получить то, чего у нее не было до начала переговоров.
Каллас также скептически оценила миротворческие усилия спецпосланников президента США Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа. По ее мнению, к переговорному процессу должны быть привлечены люди, которые лучше понимают методы россии.
Если цель – быстро закончить войну, то самый простой способ – заставить жертву отказаться от того, что она защищает, то есть от своей земли и своих людей
Она признала, что ЕС не может быть полноценным посредником между Украиной и россией, поскольку поддерживает Киев. В то же время часть вопросов потенциального мирного соглашения напрямую зависит от Европы, в частности будущее замороженных российских активов.
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