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Каллас заявила, що відповіла б на дзвінок путіна, але відкинула переговори на умовах росії

Київ • УНН

 • 2928 перегляди

Кая Каллас заявила, що відповіла б на дзвінок путіна чи лаврова. Вона виступає проти переговорів на максималістських умовах росії.

Каллас заявила, що відповіла б на дзвінок путіна, але відкинула переговори на умовах росії

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що готова особисто розмовляти з володимиром путіним або главою МЗС рф сергієм лавровим, якщо така можливість з'явиться. Водночас вона виступає проти початку переговорів на російських умовах, повідомляє Yle, пише УНН.

Деталі

Звичайно, я буду розмовляти, якщо з'явиться така можливість

– сказала Каллас, відповідаючи на запитання про можливий дзвінок путіна або лаврова.

За її словами, вона вже зустрічалася з лавровим на міжнародних майданчиках, зокрема під час заходів ASEAN та G20, де прямо викладала позицію Європейського Союзу.

Каллас розкритикувала переговорну тактику москви

Глава дипломатії ЄС вважає, що росія починає переговори з максимальних вимог, погрожує та очікує поступок від Заходу, намагаючись у підсумку отримати те, чого не мала до початку переговорів.

Каллас також скептично оцінила миротворчі зусилля спецпосланців президента США Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа. На її думку, до переговорного процесу мають бути залучені люди, які краще розуміють методи росії.

Якщо мета – швидко закінчити війну, то найпростіший спосіб – змусити жертву відмовитися від того, що вона захищає, тобто від своєї землі та своїх людей

– заявила Каллас, наголосивши, що такий підхід не забезпечить справедливого та стійкого миру.

Вона визнала, що ЄС не може бути повноцінним посередником між Україною та росією, оскільки підтримує Київ. Водночас частина питань потенційної мирної угоди безпосередньо залежить від Європи, зокрема майбутнє заморожених російських активів.

Вимоги росії максимальні. У відповідь ми також повинні говорити про свої максимальні вимоги, щоб переговорні позиції були збалансованими

– підсумувала Каллас.

У США комітет Палати представників схвалив законопроєкт про санкції проти росії з тарифами до 500%15.09.26, 07:45 • 57899 переглядiв

Степан Гафтко

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