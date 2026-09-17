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Іран атакував орендоване США судно біля Ормузької протоки, є постраждалі – Fox News

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Іран завдав удару по орендованому США судні чотирма безпілотниками та ракетою. Кілька людей, зокрема американський персонал, дістали легкі травми.

Іран атакував орендоване США судно біля Ормузької протоки, є постраждалі – Fox News

Іран атакував судно, орендоване Сполученими Штатами, на борту якого перебував американський персонал. Унаслідок удару кілька людей отримали легкі травми, повідомляє Fox News, пише УНН.

Деталі

За даними телеканалу, інцидент стався на початку цього тижня поблизу Ормузької протоки. Для атаки Іран застосував 4 безпілотники та щонайменше 1 ракету.

Один із боєприпасів влучив у судно. Джерела Fox News повідомили, що серед наслідків для людей були легкі травми, зокрема через отруєння димом.

За інформацією Fox News, судно перебувало в оренді США, а під час атаки на його борту знаходився американський персонал. Про тяжкі травми внаслідок удару не повідомляється.

Дрон атакував Мекку: Саудівська Аравія звинуватила хуситів, ті назвали інші цілі - CNN16.09.26, 14:08 • 4708 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Fox News
Сполучені Штати Америки
Іран