Іран атакував орендоване США судно біля Ормузької протоки, є постраждалі – Fox News

Іран атакував судно, орендоване Сполученими Штатами, на борту якого перебував американський персонал. Унаслідок удару кілька людей отримали легкі травми, повідомляє Fox News, пише УНН.

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За даними телеканалу, інцидент стався на початку цього тижня поблизу Ормузької протоки. Для атаки Іран застосував 4 безпілотники та щонайменше 1 ракету.

Один із боєприпасів влучив у судно. Джерела Fox News повідомили, що серед наслідків для людей були легкі травми, зокрема через отруєння димом.

За інформацією Fox News, судно перебувало в оренді США, а під час атаки на його борту знаходився американський персонал. Про тяжкі травми внаслідок удару не повідомляється.

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