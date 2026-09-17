Иран атаковал арендованное США судно у Ормузского пролива, есть пострадавшие — Fox News

Иран атаковал судно, арендованное Соединёнными Штатами, на борту которого находился американский персонал. В результате удара несколько человек получили лёгкие травмы, сообщает Fox News, пишет УНН.

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По данным телеканала, инцидент произошёл в начале этой недели вблизи Ормузского пролива. Для атаки Иран применил 4 беспилотника и по меньшей мере 1 ракету.

Один из боеприпасов попал в судно. Источники Fox News сообщили, что среди последствий для людей были лёгкие травмы, в частности из-за отравления дымом.

По информации Fox News, судно находилось в аренде у США, а во время атаки на его борту находился американский персонал. О тяжёлых травмах в результате удара не сообщается.

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