Трамп обещает кампанию в поддержку республиканцев перед промежуточными выборами «как за себя»

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует этой осенью вести предвыборную кампанию в поддержку республиканских законодателей с той же интенсивностью, что и в качестве кандидата в президенты в 2024 году, предвещая напряжённый график поездок накануне промежуточных выборов, которые могут изменить баланс сил в Вашингтоне, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В интервью программе Fox News Трамп признал, что правящие партии обычно теряют позиции на промежуточных выборах, но при этом выразил уверенность, что республиканцы покажут хорошие результаты. В настоящее время партия имеет большинство как в Палате представителей, так и в Сенате США.

"Я выйду и буду вести предвыборную кампанию так же, как и за себя", — сказал Трамп в интервью, которое было записано на прошлой неделе и показано в воскресенье вечером.

Ранее представители Белого дома допускали, что Трамп планирует совершить значительное количество поездок, однако эти поездки не всегда состоялись. Запланированная на весну кампания по активизации внутренних поездок была прервана войной США с Ираном.

Война способствовала низкому рейтингу одобрения Трампа в опросах, однако президент отверг опасения по поводу высоких цен, которые преследовали его союзников-республиканцев и дали демократам модное слово — "доступность" — для предвыборной кампании, пишет издание.

"Я в значительной степени позаботился об инфляции", — сказал Трамп в интервью.

Трамп, позиционирующий себя как переговорщик, также отметил, что ему не нужна сделка с Ираном в конфликте, который продолжается уже полгода. "Мне не нужна подпись на листе бумаги", — сказал он.

В последние недели президент США активизировал свой график поездок, посетив Южную Каролину для участия в предвыборной кампании сенатора Линдси Грэма на республиканских праймериз и Техас для сбора средств, пишет издание.

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