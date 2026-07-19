Трамп поддержал сестру Линдси Грэма на внеочередных выборах в Сенат США
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп призвал Дарлин Грэм Нордоне баллотироваться в Сенат от республиканцев. Нордоне временно заменила покойного брата после назначения губернатором.
Президент США Дональд Трамп поддержал Дарлин Грэм Нордоне, сестру покойного сенатора Линдси Грэма, в качестве потенциального кандидата от Республиканской партии на внеочередных выборах в Сенат США. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.
Детали
Трамп призвал Нордоне баллотироваться на республиканских праймериз, которые состоятся 11 августа. По его словам, она является наилучшей кандидатурой для продолжения политического наследия своего брата.
Я попросил Дарлин, ради блага нашей нации, баллотироваться в Сенат США. Надеюсь, она согласится, потому что не найдется никого лучше, кто бы почтил наследие ее любимого брата Линдси
Он также заявил, что в случае ее участия в гонке она будет иметь его "полную и абсолютную поддержку".
Нордоне еще не объявила об участии в выборах
Дарлин Грэм Нордоне пока официально не подтвердила намерение баллотироваться. По информации Axios, она изучает свои варианты.
На этой неделе Нордоне приняла присягу в качестве сенатора после назначения губернатором Южной Каролины Генри Макмастером. Она временно заменила своего брата после его смерти и стала первой женщиной, представляющей штат Южная Каролина в Сенате США.
Внеочередные праймериз Республиканской партии назначены на 11 августа, а победитель ноябрьских выборов будет занимать должность сенатора до января 2033 года. Поддержка Трампа может существенно усилить позиции Нордоне, если она решит вступить в предвыборную борьбу.
Сестру Линдси Грэма назначили временным сенатором после его смерти13.07.26, 23:58 • 13211 просмотров