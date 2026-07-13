Сестру Линдси Грэма назначили временным сенатором после его смерти

Дарлин Грэм Нордон, сестра покойного американского сенатора Линдси Грэма, назначена временным членом Сената США от штата Южная Каролина. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

О решении объявил губернатор Южной Каролины Генри Макмастер во время пресс-конференции в здании парламента штата. Нордон будет исполнять обязанности сенатора до завершения текущего срока полномочий Линдси Грэма, который истекает в январе. По данным CNN, она должна принести присягу в среду и станет первой женщиной, представляющей Южную Каролину в Сенате США.

Для меня это большая честь. Линдси всегда был рядом со мной. И теперь я буду рядом с ним