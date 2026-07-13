Сестру Линдси Грэма назначили временным сенатором после его смерти
Киев • УНН
Дарлин Грэм Нордон, сестра умершего сенатора Линдси Грэма, будет исполнять обязанности до января. Она станет первой женщиной-сенатором от штата.
Дарлин Грэм Нордон, сестра покойного американского сенатора Линдси Грэма, назначена временным членом Сената США от штата Южная Каролина. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
О решении объявил губернатор Южной Каролины Генри Макмастер во время пресс-конференции в здании парламента штата. Нордон будет исполнять обязанности сенатора до завершения текущего срока полномочий Линдси Грэма, который истекает в январе. По данным CNN, она должна принести присягу в среду и станет первой женщиной, представляющей Южную Каролину в Сенате США.
Для меня это большая честь. Линдси всегда был рядом со мной. И теперь я буду рядом с ним
Линдси Грэм скончался в минувшие выходные в возрасте 71 года. Он никогда не был женат и не имел детей, а его сестра на протяжении многих лет участвовала в важных событиях его политической карьеры, появляясь на публичных мероприятиях и в предвыборных кампаниях сенатора.
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