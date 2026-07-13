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Трамп рекомендовал сестру Линдси Грэма на его место в Сенате

Киев • УНН

 • 960 просмотра

Президент США Дональд Трамп рекомендовал губернатору Южной Каролины назначить сестру сенатора Линдси Грэма на его место после смерти. Сенатор умер от внезапной остановки сердца после возвращения из Киева.

Трамп рекомендовал сестру Линдси Грэма на его место в Сенате

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что рекомендовал губернатору Южной Каролины назначить сестру сенатора Линдси Грэма Дарлин Грэм Нордон на место покойного законодателя после его внезапной смерти в минувшие выходные, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Я рекомендовал губернатору Генри Макмастеру замечательную сестру Линдси Грэма, Дарлин, на должность временного сенатора от великого штата Южная Каролина", - написал Трамп в Truth Social. "Это была бы прекрасная дань памяти Линдси, которого он очень любил!"

В соответствии с законом штата Макмастер может назначить временного кандидата на вакантное место Грэма. Но поскольку Грэм баллотировался на переизбрание в этом году, его смерть запустит предварительные выборы, чтобы заменить его на ноябрьских выборах.

Предварительной причиной смерти Линдси Грэма назвали разрыв аорты13.07.26, 01:03 • 4912 просмотров

Напомним

Американский сенатор Линдси Грэм скончался от внезапной остановки сердца в своем доме. Незадолго до смерти он вернулся из Киева, где встречался с президентом Зеленским.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Truth Social
Южная Каролина
Линдси Грэм
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Киев