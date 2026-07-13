Трамп рекомендовал сестру Линдси Грэма на его место в Сенате
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп рекомендовал губернатору Южной Каролины назначить сестру сенатора Линдси Грэма на его место после смерти. Сенатор умер от внезапной остановки сердца после возвращения из Киева.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что рекомендовал губернатору Южной Каролины назначить сестру сенатора Линдси Грэма Дарлин Грэм Нордон на место покойного законодателя после его внезапной смерти в минувшие выходные, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Я рекомендовал губернатору Генри Макмастеру замечательную сестру Линдси Грэма, Дарлин, на должность временного сенатора от великого штата Южная Каролина", - написал Трамп в Truth Social. "Это была бы прекрасная дань памяти Линдси, которого он очень любил!"
В соответствии с законом штата Макмастер может назначить временного кандидата на вакантное место Грэма. Но поскольку Грэм баллотировался на переизбрание в этом году, его смерть запустит предварительные выборы, чтобы заменить его на ноябрьских выборах.
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Напомним
Американский сенатор Линдси Грэм скончался от внезапной остановки сердца в своем доме. Незадолго до смерти он вернулся из Киева, где встречался с президентом Зеленским.