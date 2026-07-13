Предварительной причиной смерти Линдси Грэма назвали разрыв аорты
Киев • УНН
Американский сенатор Линдси Грэм умер в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. Предварительной причиной смерти названо расслоение аорты из-за атеросклеротического заболевания.
Предварительной причиной смерти американского сенатора Линдси Грэма, скончавшегося в субботу в возрасте 71 года, могло стать расслоение аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление офиса сенатора, пишет УНН.
Детали
В сообщении отмечается, что к такому выводу пришли эксперты после предварительного анализа. В то же время окончательная причина смерти еще не установлена.
Свидетельство о смерти будет выдано только после завершения всех токсикологических и микроскопических экспертиз
Линдси Грэм скончался в субботу вечером после "кратковременной и внезапной болезни". Незадолго до этого он вернулся из Киева, где в пятницу встречался с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Сенатор был одним из самых известных американских политиков, последовательно поддерживавших Украину и продвигавших законопроект о жестких санкциях против россии.
Америка и мир потеряли решительного лидера - Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэма12.07.26, 12:55 • 15935 просмотров