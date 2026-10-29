Поліція завершила розслідування смерті Хайден Панеттьєрі та назвала офіційну причину

Американська поліція завершила розслідування обставин смерті 36-річної акторки Хайден Панеттьєрі, відомої за серіалами "Герої" та "Нешвілл". Правоохоронці дійшли висновку, що її смерть стала наслідком нещасного випадку, пов'язаного з токсичним впливом кількох речовин. Про це повідомляє E! News із посиланням на поліцію міста Грінвілл у штаті Південна Кароліна, пише УНН.

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У поліції підтвердили, що справу офіційно закрито через два місяці після смерті акторки, яку 16 серпня знайшли без ознак свідомості в орендованому будинку.

На основі висновку судово-медичного експерта та результатів розслідування смерть Хайден Панеттьєрі визнана нещасним випадком. Поліцейський департамент Грінвілла завершив розслідування – йдеться в заяві правоохоронців від 28 жовтня.

Що встановили судмедексперти

За висновком коронера округу Грінвілл, причиною смерті акторки став токсичний вплив фентанілу та ще чотирьох речовин. Серед них – 4-ANPP, алпразолам, метокарбамол і кветіапін.

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Під час огляду будинку слідчі також виявили сині таблетки, які імітували рецептурні препарати. Аналіз підтвердив наявність у них фентанілу. Крім того, правоохоронці знайшли білий порошок у футлярі для сонцезахисних окулярів.

За матеріалами поліції, 16 серпня бойфренд акторки Браян Гікерсон та його брат Зак викликали екстрені служби, коли виявили Панеттьєрі без свідомості. Медики констатували зупинку серця, а о 14:32 офіційно підтвердили її смерть.

Раніше акторка відкрито розповідала про проблеми із залежністю від алкоголю та опіоїдів. У своїх мемуарах 2026 року "Це я: Розплата" вона згадувала, що лікар попереджав її про серйозну загрозу життю, якщо вона не припинить вживати алкоголь.

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