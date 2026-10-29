Поліція завершила розслідування смерті Хайден Панеттьєрі та назвала офіційну причину
Київ • УНН
Смерть Хайден Панеттьєрі визнали нещасним випадком. Судмедексперти виявили токсичний вплив фентанілу та чотирьох інших речовин.
Американська поліція завершила розслідування обставин смерті 36-річної акторки Хайден Панеттьєрі, відомої за серіалами "Герої" та "Нешвілл". Правоохоронці дійшли висновку, що її смерть стала наслідком нещасного випадку, пов'язаного з токсичним впливом кількох речовин. Про це повідомляє E! News із посиланням на поліцію міста Грінвілл у штаті Південна Кароліна, пише УНН.
Деталі
У поліції підтвердили, що справу офіційно закрито через два місяці після смерті акторки, яку 16 серпня знайшли без ознак свідомості в орендованому будинку.
На основі висновку судово-медичного експерта та результатів розслідування смерть Хайден Панеттьєрі визнана нещасним випадком. Поліцейський департамент Грінвілла завершив розслідування
Що встановили судмедексперти
За висновком коронера округу Грінвілл, причиною смерті акторки став токсичний вплив фентанілу та ще чотирьох речовин. Серед них – 4-ANPP, алпразолам, метокарбамол і кветіапін.
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Під час огляду будинку слідчі також виявили сині таблетки, які імітували рецептурні препарати. Аналіз підтвердив наявність у них фентанілу. Крім того, правоохоронці знайшли білий порошок у футлярі для сонцезахисних окулярів.
За матеріалами поліції, 16 серпня бойфренд акторки Браян Гікерсон та його брат Зак викликали екстрені служби, коли виявили Панеттьєрі без свідомості. Медики констатували зупинку серця, а о 14:32 офіційно підтвердили її смерть.
Раніше акторка відкрито розповідала про проблеми із залежністю від алкоголю та опіоїдів. У своїх мемуарах 2026 року "Це я: Розплата" вона згадувала, що лікар попереджав її про серйозну загрозу життю, якщо вона не припинить вживати алкоголь.
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