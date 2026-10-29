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Полиция завершила расследование смерти Хайден Панеттьери и назвала официальную причину

Киев • УНН

 • 1272 просмотра

Смерть Хайден Панеттьери признали несчастным случаем. Судмедэксперты выявили токсическое воздействие фентанила и ещё четырёх веществ.

Полиция завершила расследование смерти Хайден Панеттьери и назвала официальную причину

Американская полиция завершила расследование обстоятельств смерти 36-летней актрисы Хайден Панеттьери, известной по сериалам "Герои" и "Нэшвилл". Правоохранители пришли к выводу, что ее смерть стала следствием несчастного случая, связанного с токсическим воздействием нескольких веществ. Об этом сообщает E! News со ссылкой на полицию города Гринвилл в штате Южная Каролина, пишет УНН.

Детали

В полиции подтвердили, что дело официально закрыто через два месяца после смерти актрисы, которую 16 августа нашли без сознания в арендованном доме.

На основании заключения судебно-медицинского эксперта и результатов расследования смерть Хайден Панеттьери признана несчастным случаем. Полицейское управление Гринвилла завершило расследование

— говорится в заявлении правоохранителей от 28 октября.

Что установили судмедэксперты

Согласно заключению коронера округа Гринвилл, причиной смерти актрисы стало токсическое воздействие фентанила и еще четырех веществ. Среди них — 4-ANPP, алпразолам, метокарбамол и кветиапин.

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Во время осмотра дома следователи также обнаружили синие таблетки, имитировавшие рецептурные препараты. Анализ подтвердил наличие в них фентанила. Кроме того, правоохранители нашли белый порошок в футляре для солнцезащитных очков.

По материалам полиции, 16 августа бойфренд актрисы Брайан Хикерсон и его брат Зак вызвали экстренные службы, когда обнаружили Панеттьери без сознания. Медики констатировали остановку сердца, а в 14:32 официально подтвердили ее смерть.

Ранее актриса открыто рассказывала о проблемах с зависимостью от алкоголя и опиоидов. В своих мемуарах 2026 года "Это я: Расплата" она упоминала, что врач предупреждал ее о серьезной угрозе жизни, если она не прекратит употреблять алкоголь.

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Степан Гафтко

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