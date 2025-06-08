Адвокати репера Diddy вимагають скасувати судовий розгляд у його справі

Адвокати репера Шона Diddy Комбса знову вимагають скасувати судовий розгляд у справі про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації. Про це УНН повідомляє з посилання на ABC News.

Адвокати Шона "Дідді" Комбса знову просять суддю, який веде судовий процес над його справою про торгівлю людьми з метою сексуального використання, оголосити про скасування судового розгляду на підставі ймовірних неправомірних дій прокурора - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у листі, поданому в суботу, адвокат захисту Александра Шапіро стверджувала, що федеральні прокурори надали нібито "демонстративно неправдиві" докази, пов'язані з твердженням про те, що Комбс у 2016 році підвісив Бріану Бонголан — давню подругу колишньої дівчини Комбса та зіркового свідка Кессі Вентури — з балкона квартири на 17-му поверсі в Лос-Анджелесі.

Адвокати Комбса звинувачують Бонголан у наданні неправдивих свідчень.

Хоча Бонголан свідчила, що змогла задокументувати свої травми внаслідок нападу 26 вересня, адвокати захисту показали присяжним чеки з готелю, щоб довести, що Комбс перебував у Нью-Йорку з 24 по 29 вересня 2016 року.

Уряд знав або мав знати, що ці свідчення були лжесвідченням, і що пані Бонголан ніяк не могла бути поранена паном Комбсом на балконі Лос-Анджелеса рано вранці 26 вересня, чи навіть за день до цього - написала Шапіро.

Після того, як Бонголан показали записи готелю, з яких випливає, що Комбс перебував у Нью-Йорку приблизно в той же час, в який стався інцидент, вона залишилася за своїх звинувачень, а прокурори заявили, що інцидент міг статися до 24 вересня.

Вони стверджували, що епізод незрозумілого насильства показав присяжним, що реп-магнат був "злою і небезпечною людиною, яка наводила жах на міс Вентуру та її друзів".

Минулого місяця адвокати захисту безуспішно домагалися скасування судового розгляду після того, як прокурори намагалися запитати про знищення відбитків пальців, доказів, пов'язаних з розслідуванням підпалу спортивного автомобіля Скотта Мескуді, відомого як репер Кід Каді.

Прокурори стверджують, що Комбс координував підрив автомобіля після того, як Медскуді почав зустрічатися з Вентурою. Адвокати захисту стверджували, що лінія допиту може свідчити про те, що Комбс неналежним чином втрутився у розслідування підпалу, але суддя Арун Субраманян негайно відхилив це прохання.

У суботньому листі адвокати захисту також стверджували, що прокурори продовжили свою "неналежну лінію допиту", запитуючи колишню помічницю Комбса, як їй вдалося уникнути штрафів за перевищення швидкості, згадавши його ім'я.

Жінка, яка дає свідчення під псевдонімом "Мія", є колишньою асистенткою Комбса, яка звинуватила його у сексуальному насильстві.

Невдовзі після цього, під час допиту Мії наступного дня, стало очевидно, що насправді мотивом уряду з самого початку було натякнути на те, що пан Комбс мав корупційний вплив на владу Лос-Анджелеса, коли намагався створити враження, що він відповідальний за знищення відбитків пальців - стверджували адвокати захисту.

Прокурори поки що не відреагували на суботній запит щодо скасування судового розгляду. Очікується, що вони подадуть відповідь до суду в понеділок.

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Справа P.Diddy

Суд над американським репером та продюсером Шоном Комбсом (P.Diddy) розпочався 5 травня 2025 року у Нью-Йорку. Звинувачення включають торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації, насильство та домагання.

Комбс усі звинувачення заперечує.30 травня BBC повідомляло, що колишня помічниця Дідді розповіла в суді Нью-Йорка, що він неодноразово чинив над нею сексуальне насильство.

Жінка, яка пропрацювала з Комбсом вісім років, давала свідчення анонімно під псевдонімом "Міа".

Міа розповіла, що почала працювати на Комбса 2009 року, коли їй було близько 20.Робоче середовище, у яке вона потрапила, було, за її словами, "токсичне" й "хаотичне".

Комбс, за її словами, часто виявляв до неї жорстокість. Одного разу він кинув у неї тарілку зі спагеті, яка ледь не влучила їй у голову.

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