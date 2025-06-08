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Адвокаты рэпера Diddy требуют отменить судебное разбирательство по его делу

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Адвокаты рэпера Diddy требуют отмены судебного разбирательства по делу о торговле людьми, утверждая, что прокуроры предоставили ложные доказательства. Защита настаивает на предвзятости следствия.

Адвокаты рэпера Diddy требуют отменить судебное разбирательство по его делу

Адвокаты рэпера Шона Diddy Комбса снова требуют отменить судебное разбирательство по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ABC News.

Адвокаты Шона "Дидди" Комбса снова просят судью, ведущего судебный процесс по его делу о торговле людьми в целях сексуального использования, объявить об отмене судебного разбирательства на основании предполагаемых неправомерных действий прокурора

- говорится в сообщении.

Сообщается, что в письме, поданном в субботу, адвокат защиты Александра Шапиро утверждала, что федеральные прокуроры предоставили якобы "демонстративно ложные" доказательства, связанные с утверждением о том, что Комбс в 2016 году подвесил Бриану Бонголан — давнюю подругу бывшей девушки Комбса и звездного свидетеля Кесси Вентуры — с балкона квартиры на 17-м этаже в Лос-Анджелесе.

Адвокаты Комбса обвиняют Бонголан в даче ложных показаний.

Хотя Бонголан свидетельствовала, что смогла задокументировать свои травмы в результате нападения 26 сентября, адвокаты защиты показали присяжным чеки из отеля, чтобы доказать, что Комбс находился в Нью-Йорке с 24 по 29 сентября 2016 года.

Правительство знало или должно было знать, что эти показания были лжесвидетельством, и что госпожа Бонголан никак не могла быть ранена господином Комбсом на балконе Лос-Анджелеса рано утром 26 сентября, или даже за день до этого

- написала Шапиро.

После того, как Бонголан показали записи отеля, из которых следует, что Комбс находился в Нью-Йорке примерно в то же время, в которое произошел инцидент, она осталась при своих обвинениях, а прокуроры заявили, что инцидент мог произойти до 24 сентября.

Они утверждали, что эпизод необъяснимого насилия показал присяжным, что рэп-магнат был "злым и опасным человеком, который наводил ужас на мисс Вентуру и ее друзей".

В прошлом месяце адвокаты защиты безуспешно добивались отмены судебного разбирательства после того, как прокуроры пытались спросить об уничтожении отпечатков пальцев, доказательств, связанных с расследованием поджога спортивного автомобиля Скотта Мескуди, известного как рэпер Кид Кади.

Прокуроры утверждают, что Комбс координировал подрыв автомобиля после того, как Мэдскуди начал встречаться с Вентурой. Адвокаты защиты утверждали, что линия допроса может свидетельствовать о том, что Комбс ненадлежащим образом вмешался в расследование поджога, но судья Арун Субраманян немедленно отклонил это прошение.

В субботнем письме адвокаты защиты также утверждали, что прокуроры продолжили свою "ненадлежащую линию допроса", спрашивая бывшую помощницу Комбса, как ей удалось избежать штрафов за превышение скорости, упомянув его имя.

Женщина, дающая показания под псевдонимом "Мия", является бывшей ассистенткой Комбса, которая обвинила его в сексуальном насилии.

Вскоре после этого, во время допроса Мии на следующий день, стало очевидно, что на самом деле мотивом правительства с самого начала было намекнуть на то, что господин Комбс оказывал коррупционное влияние на власти Лос-Анджелеса, когда пытался создать впечатление, что он ответственен за уничтожение отпечатков пальцев

- утверждали адвокаты защиты.

Прокуроры пока не отреагировали на субботний запрос об отмене судебного разбирательства. Ожидается, что они подадут ответ в суд в понедельник.

Трамп прокомментировал, помилует ли скандального рэпера "Diddy"31.05.25, 13:21 • 45377 просмотров

Дело P.Diddy

Суд над американским рэпером и продюсером Шоном Комбсом (P.Diddy) начался 5 мая 2025 года в Нью-Йорке. Обвинения включают торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации, насилие и домогательства.

Комбс все обвинения отрицает. 30 мая BBC сообщало, что бывшая помощница Дидди рассказала в суде Нью-Йорка, что он неоднократно совершал над ней сексуальное насилие.

Женщина, проработавшая с Комбсом восемь лет, давала показания анонимно под псевдонимом "Миа".

Миа рассказала, что начала работать на Комбса в 2009 году, когда ей было около 20. Рабочая среда, в которую она попала, была, по ее словам, "токсичной" и "хаотичной".

Комбс, по ее словам, часто проявлял к ней жестокость. Однажды он бросил в нее тарелку со спагетти, которая едва не попала ей в голову.

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ02.06.25, 10:53 • 159636 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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