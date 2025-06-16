Trump Mobile: родина американского президента выпускает золотой смартфон за 499 долларов
Киев • УНН
В США представили Trump Mobile – мобильный сервис и смартфон за 499 долларов. Проект стартовал при участии детей президента США Дональда Трампа, но эксперты сомневаются в его "американском происхождении".
В США презентовали Trump Mobile - мобильный сервис и смартфон за 499 долларов. Проект стартовал с участием детей президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает TheVerge передает УНН.
В понедельник в Trump Tower на Манхэттене был официально представлен новый бренд - Trump Mobile. Новое мобильное предприятие будет работать с использованием сетей трех основных американских операторов беспроводной связи.
По заявлению компании, это "золотая версия", которую можно уже сейчас предварительно заказать заплатив 100 долларов, а полная стоимость устройства составит 499 долларов. Официальный старт продаж запланирован на сентябрь.
Впрочем, все, что пока известно - это информация с веб-сайта, который выглядит поспешно собранным и несколько небрежно оформленным, как отмечает издание.
Несмотря на заявление об "американском происхождении" телефона, у экспертов возникают сомнения: США не имеют достаточной инфраструктуры для полноценного изготовления смартфонов, а обещание звучит скорее как маркетинговый ход. Дополнительную путаницу вызывает и то, что упомянутая "золотая версия" может намекать на другие варианты, однако никаких упоминаний о них на сайте нет.
Заявленные характеристики Trump Mobile T1 Phone 8002:
- 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц;
- основная камера: 50 МП + 2 МП (глубина) + 2 МП (макро);
- фронтальная камера: 16 МП;
- аккумулятор на 5000 мАч (на сайте ошибочно указано как «камера с длительным сроком службы 5000 мАч»);
- 256 ГБ встроенной памяти;
- 12 ГБ оперативной памяти (на сайте путают с «хранилищем»);
- сканер отпечатков пальцев под экраном и Face Unlock;
- USB-C и разъем для наушников;
- Android 15.
Процессор не упоминается. А это - ключевой компонент любого смартфона. Как подчеркивает обозреватель, "в настоящее время на рынке нет ни одного телефона, который бы соответствовал этим характеристикам".
Пока T1 Phone 8002 выглядит больше как политический бренд-продукт, чем реальный прорыв в сфере мобильных технологий, - подчеркнуто в публикации.
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