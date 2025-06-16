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Trump Mobile: родина американского президента выпускает золотой смартфон за 499 долларов

Киев • УНН

 • 456 просмотра

В США представили Trump Mobile – мобильный сервис и смартфон за 499 долларов. Проект стартовал при участии детей президента США Дональда Трампа, но эксперты сомневаются в его "американском происхождении".

Trump Mobile: родина американского президента выпускает золотой смартфон за 499 долларов

В США презентовали Trump Mobile - мобильный сервис и смартфон за 499 долларов. Проект стартовал с участием детей президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает TheVerge передает УНН.

В понедельник в Trump Tower на Манхэттене был официально представлен новый бренд - Trump Mobile. Новое мобильное предприятие будет работать с использованием сетей трех основных американских операторов беспроводной связи.

По заявлению компании, это "золотая версия", которую можно уже сейчас предварительно заказать заплатив 100 долларов, а полная стоимость устройства составит 499 долларов. Официальный старт продаж запланирован на сентябрь.

Впрочем, все, что пока известно - это информация с веб-сайта, который выглядит поспешно собранным и несколько небрежно оформленным, как отмечает издание.

Несмотря на заявление об "американском происхождении" телефона, у экспертов возникают сомнения: США не имеют достаточной инфраструктуры для полноценного изготовления смартфонов, а обещание звучит скорее как маркетинговый ход. Дополнительную путаницу вызывает и то, что упомянутая "золотая версия" может намекать на другие варианты, однако никаких упоминаний о них на сайте нет.

Заявленные характеристики Trump Mobile T1 Phone 8002:

  • 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц;
    • основная камера: 50 МП + 2 МП (глубина) + 2 МП (макро);
      • фронтальная камера: 16 МП;
        • аккумулятор на 5000 мАч (на сайте ошибочно указано как «камера с длительным сроком службы 5000 мАч»);
          • 256 ГБ встроенной памяти;
            • 12 ГБ оперативной памяти (на сайте путают с «хранилищем»);
              • сканер отпечатков пальцев под экраном и Face Unlock;
                • USB-C и разъем для наушников;
                  • Android 15.

                    Процессор не упоминается. А это - ключевой компонент любого смартфона. Как подчеркивает обозреватель, "в настоящее время на рынке нет ни одного телефона, который бы соответствовал этим характеристикам".

                    Пока T1 Phone 8002 выглядит больше как политический бренд-продукт, чем реальный прорыв в сфере мобильных технологий, - подчеркнуто в публикации.

                    Трамп заработал миллионы долларов на криптовалюте, гольф-клубах и продаже товаров15.06.25, 14:05 • 4486 просмотров

                    Алена Уткина

                    Алена Уткина

                    Новости МираТехнологии
                    Манхэттен
                    Дональд Трамп
                    Соединённые Штаты
                    Tesla
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