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Trump Mobile: родина американського президента випускає золотий смартфон за 499 доларів

Київ • УНН

 • 662 перегляди

У США презентували Trump Mobile – мобільний сервіс і смартфон за 499 доларів. Проєкт стартував за участі дітей президента США Дональда Трампа, але експерти сумніваються в його "американському походженні".

Trump Mobile: родина американського президента випускає золотий смартфон за 499 доларів

У США презентували Trump Mobile - мобільний сервіс і смартфон за 499 доларів. Проєкт стартував за участю дітей президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє TheVerge передає УНН.

У понеділок у Trump Tower на Мангеттені було офіційно презентовано новий бренд - Trump Mobile. Нове мобільне підприємство працюватиме з використанням мереж трьох основних американських операторів бездротового зв'язку.

За заявою компанії, це "золота версія", яку можна вже зараз попередньо замовити заплативши 100 доларів, а повна вартість пристрою складе 499 доларів. Офіційний старт продажів заплановано на вересень.

Втім, усе, що поки що відомо - це інформація з вебсайту, який виглядає поспішно зібраним і дещо недбало оформленим, як зазначає видання.

Попри заяву про "американське походження" телефону, у експертів виникають сумніви: США не мають достатньої інфраструктури для повноцінного виготовлення смартфонів, а обіцянка звучить скоріше як маркетинговий хід. Додаткову плутанину викликає й те, що згадана "золота версія" може натякати на інші варіанти, однак жодних згадок про них на сайті немає.

Заявлені характеристики Trump Mobile T1 Phone 8002:

  • 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц;
    • основна камера: 50 МП + 2 МП (глибина) + 2 МП (макро);
      • фронтальна камера: 16 МП;
        • акумулятор на 5000 мАг (на сайті хибно вказано як «камера з тривалим терміном служби 5000 мАг»);
          • 256 ГБ вбудованої пам’яті;
            • 12 ГБ оперативної пам’яті (на сайті плутають з «сховищем»);
              • сканер відбитків пальців під екраном та Face Unlock;
                • USB-C та роз’єм для навушників;
                  • Android 15.

                    Процесор не згадується. А це - ключовий компонент будь-якого смартфона. Як підкреслює оглядач, "наразі на ринку немає жодного телефону, який би відповідав цим характеристикам".

                    Поки T1 Phone 8002 виглядає більше як політичний бренд-продукт, ніж реальний прорив у сфері мобільних технологій, - підкреслено у публікації.

                    Трамп заробив мільйони доларів на криптовалюті, гольф-клубах та продажі товарів15.06.25, 14:05 • 4496 переглядiв

                    Альона Уткіна

                    Альона Уткіна

                    Новини СвітуТехнології
                    Мангеттен
                    Дональд Трамп
                    Сполучені Штати Америки
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