Цукерберг инвестирует сотни миллиардов в суперинтеллект: Meta построит дата-центры размером с города
Киев • УНН
Марк Цукерберг заявил о планах Meta инвестировать сотни миллиардов долларов в создание суперинтеллекта, финансируя это доходами от рекламы. Компания строит масштабные дата-центры, включая объект в Луизиане, и активно нанимает ведущих специалистов в сфере ИИ.
Американский миллиардер, программист и предприниматель, основатель компании Meta Марк Цукерберг заявил, что планирует инвестировать сотни миллиардов долларов в создание суперинтеллекта, чтобы опередить конкурентов в технологической гонке. Об этом информирует издание Bloomberg, передает УНН.
Детали
Отмечается, что генеральный директор Meta Марк Цукерберг сообщил о масштабных планах компании по строительству крупной сети мощных дата-центров, которые будут поддерживать развитие высокотехнологичного искусственного интеллекта.
По данным издания, первый из таких объектов, который называется Prometheus, планируют запустить уже в 2026 году.
По словам Цукерберга, компания готова потратить "сотни миллиардов долларов" для достижения амбициозной цели - создания суперинтеллекта, способного выполнять задачи на уровне или даже лучше, чем человек.
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При этом источником финансирования станут доходы Meta от основного бизнеса - рекламы на платформах Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger.
Чтобы реализовать свои планы, Meta активно нанимает лучших специалистов в сфере ИИ.
Например, к команде присоединился соучредитель Scale AI Александр Ванг, который стал главным директором по искусственному интеллекту. Также компания привлекла экс-CEO GitHub Ната Фридмана, основателя стартапа по ИИ Дэниела Гросса и Руомина Панга из Apple, которого убедили перейти в Meta компенсационным пакетом в более чем 200 миллионов долларов.
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Цукерберг подчеркивает, что новые дата-центры будут многогигаваттными и по размерам достигнут масштабов целых городов. Крупнейший объект возводят в Луизиане и его уже сравнивают с Манхэттеном. Такой масштаб объясняется потребностями будущих систем искусственного интеллекта, которые требуют огромной вычислительной мощности.
Отметим, что на фоне этой новости акции Meta подорожали менее чем на 1% и превысили 723 доллара за штуку, а с начала года их стоимость выросла уже на 23%.
Напомним
Meta запускает проект по созданию суперинтеллекта, привлекая лучших разработчиков и инвестируя миллиарды. Компания стремится опередить конкурентов в гонке ИИ.
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