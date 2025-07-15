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Цукерберг инвестирует сотни миллиардов в суперинтеллект: Meta построит дата-центры размером с города

Киев • УНН

 • 1770 просмотра

Марк Цукерберг заявил о планах Meta инвестировать сотни миллиардов долларов в создание суперинтеллекта, финансируя это доходами от рекламы. Компания строит масштабные дата-центры, включая объект в Луизиане, и активно нанимает ведущих специалистов в сфере ИИ.

Цукерберг инвестирует сотни миллиардов в суперинтеллект: Meta построит дата-центры размером с города

Американский миллиардер, программист и предприниматель, основатель компании Meta Марк Цукерберг заявил, что планирует инвестировать сотни миллиардов долларов в создание суперинтеллекта, чтобы опередить конкурентов в технологической гонке. Об этом информирует издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Отмечается, что генеральный директор Meta Марк Цукерберг сообщил о масштабных планах компании по строительству крупной сети мощных дата-центров, которые будут поддерживать развитие высокотехнологичного искусственного интеллекта.

По данным издания, первый из таких объектов, который называется Prometheus, планируют запустить уже в 2026 году.

По словам Цукерберга, компания готова потратить "сотни миллиардов долларов" для достижения амбициозной цели - создания суперинтеллекта, способного выполнять задачи на уровне или даже лучше, чем человек.

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При этом источником финансирования станут доходы Meta от основного бизнеса - рекламы на платформах Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger.

Чтобы реализовать свои планы, Meta активно нанимает лучших специалистов в сфере ИИ.

Например, к команде присоединился соучредитель Scale AI Александр Ванг, который стал главным директором по искусственному интеллекту. Также компания привлекла экс-CEO GitHub Ната Фридмана, основателя стартапа по ИИ Дэниела Гросса и Руомина Панга из Apple, которого убедили перейти в Meta компенсационным пакетом в более чем 200 миллионов долларов.

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Цукерберг подчеркивает, что новые дата-центры будут многогигаваттными и по размерам достигнут масштабов целых городов. Крупнейший объект возводят в Луизиане и его уже сравнивают с Манхэттеном. Такой масштаб объясняется потребностями будущих систем искусственного интеллекта, которые требуют огромной вычислительной мощности.

Отметим, что на фоне этой новости акции Meta подорожали менее чем на 1% и превысили 723 доллара за штуку, а с начала года их стоимость выросла уже на 23%.

Напомним

Meta запускает проект по созданию суперинтеллекта, привлекая лучших разработчиков и инвестируя миллиарды. Компания стремится опередить конкурентов в гонке ИИ.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Технологии
Луизиана
Марк Цукерберг
Bloomberg News
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