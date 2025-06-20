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Meta анонсирует умные очки, разработанные совместно с компанией Oakley - ЗМ

Киев • УНН

 • 688 просмотра

Компания Meta совместно с Oakley анонсировала лимитированную модель умных очков Oakley Meta HSTN за 499 долларов, доступную для предварительного заказа с 11 июля. Эти очки, ориентированные на спортсменов, имеют улучшенную камеру 3K, до 8 часов автономной работы и водонепроницаемость IPX4.

Meta анонсирует умные очки, разработанные совместно с компанией Oakley - ЗМ

Компания Meta анонсирует свою следующую пару умных очков вместе с производителем Oakley. Лимитированная модель Oakley Meta HSTN (произносится "хау-штун") стоит 499 долларов и доступна для предварительного заказа с 11 июля. Другие модели Oakley с технологией Meta будут доступны по цене от 399 долларов позже этим летом, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Как и существующие очки Meta Ray-Ban, модель Oakley оснащена фронтальной камерой, а также открытыми динамиками и микрофонами, встроенными в оправу. После сопряжения со смартфоном очки можно использовать для прослушивания музыки или подкастов, совершения телефонных звонков или общения в чате с помощью искусственного интеллекта Meta. Используя встроенную камеру и микрофоны, искусственный интеллект Meta также может отвечать на вопросы о том, что видит кто-то, и даже переводить различные языки.

Учитывая дизайн Oakley, Meta позиционирует эти новые очки как ориентированные на спортсменов. Они имеют класс водонепроницаемости IPX4 и предлагают вдвое большее время работы от батареи, чем Meta Ray-Ban, обеспечивая 8 часов использования, а также зарядный футляр, который может питать их до 48 часов. Встроенная камера теперь снимает видео в формате 3K, по сравнению с 1080p в Meta Ray-Ban.

Новая линейка представлена в пяти комбинациях оправы и линз Oakley, все из которых совместимы с очками, изготавливаемыми за дополнительную плату. Цвета оправы: серый, черный, коричневый дымчатый и прозрачный, с несколькими вариантами линз, включая переходные.

Модель ограниченного выпуска стоимостью 499 долларов, доступная для заказа с 11 июля, имеет золотые акценты и золотые линзы Oakley PRIZM. Очки будут продаваться в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Бельгии, Австралии, Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании.

Недавно Meta подписала многолетнее соглашение с EssilorLuxottica, материнской компанией Ray-Ban, Oakley и других брендов очков. На сегодняшний день продано более двух миллионов пар очков Meta Ray-Ban, а EssilorLuxottica недавно объявила, что планирует продавать 10 миллионов умных очков ежегодно с Meta до 2026 года.

"Это наш первый шаг в категорию производительности. Впереди еще много чего", - говорит мне Алекс Гимель, руководитель отдела носимой электроники Meta.

Дополнение

Meta запускает проект по созданию суперинтеллекта, привлекая лучших разработчиков и инвестируя миллиарды. Компания стремится опередить конкурентов в гонке ИИ.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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