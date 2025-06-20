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Meta анонсує розумні окуляри, розроблені спільно з компанією Oakley - ЗМ

Київ • УНН

 • 780 перегляди

Компанія Meta спільно з Oakley анонсувала лімітовану модель розумних окулярів Oakley Meta HSTN за 499 доларів, доступну для попереднього замовлення з 11 липня. Ці окуляри, орієнтовані на спортсменів, мають покращену камеру 3K, до 8 годин автономної роботи та водонепроникність IPX4.

Meta анонсує розумні окуляри, розроблені спільно з компанією Oakley - ЗМ

Компанія Meta анонсує свою наступну пару розумних окулярів разом з виробником Oakley. Лімітована модель Oakley Meta HSTN (вимовляється "хау-штун") коштує 499 доларів і доступна для попереднього замовлення з 11 липня. Інші моделі Oakley з технологією Meta будуть доступні за ціною від 399 доларів пізніше цього літа, пише УНН з посиланням на The Verge.

Деталі

Як і існуючі окуляри Meta Ray-Ban, модель Oakley оснащена фронтальною камерою, а також відкритими динаміками та мікрофонами, вбудованими в оправу. Після сполучення зі смартфоном окуляри можна використовувати для прослуховування музики чи подкастів, здійснення телефонних дзвінків або спілкування в чаті за допомогою штучного інтелекту Meta. Використовуючи вбудовану камеру та мікрофони, штучний інтелект Meta також може відповідати на запитання про те, що бачить хтось, і навіть перекладати різні мови.

Враховуючи дизайн Oakley, Meta позиціонує ці нові окуляри як орієнтовані на спортсменів. Вони мають клас водонепроникності IPX4 та пропонують вдвічі більший час роботи від батареї, ніж Meta Ray-Ban, забезпечуючи 8 годин використання, а також зарядний футляр, який може живити їх до 48 годин. Вбудована камера тепер знімає відео у форматі 3K, порівняно з 1080p у Meta Ray-Ban.

Нова лінійка представлена у п'яти комбінаціях оправи та лінз Oakley, всі з яких сумісні з окулярами, що виготовляються за додаткову плату. Кольори оправи: сірий, чорний, коричневий димчастий та прозорий, з кількома варіантами лінз, включаючи перехідні.

Модель обмеженого випуску вартістю 499 доларів, доступна для замовлення з 11 липня, має золоті акценти та золоті лінзи Oakley PRIZM. Окуляри продаватимуться в США, Канаді, Великій Британії, Ірландії, Франції, Італії, Іспанії, Австрії, Бельгії, Австралії, Німеччині, Швеції, Норвегії, Фінляндії та Данії.

Нещодавно Meta підписала багаторічну угоду з EssilorLuxottica, материнською компанією Ray-Ban, Oakley та інших брендів окулярів. На сьогодні продано понад два мільйони пар окулярів Meta Ray-Ban, а EssilorLuxottica нещодавно оголосила, що планує продавати 10 мільйонів розумних окулярів щорічно з Meta до 2026 року.

"Це наш перший крок у категорію продуктивності. Попереду ще багато чого", - каже мені Алекс Гімел, керівник відділу носимої електроніки Meta.

Доповнення

Meta запускає проєкт зі створення суперінтелекту, залучаючи найкращих розробників та інвестуючи мільярди. Компанія прагне випередити конкурентів у гонці ШІ.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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