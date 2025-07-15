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Цукерберг інвестує сотні мільярдів у суперінтелект: Meta збудує дата-центри розміром з міста

Київ • УНН

 • 1762 перегляди

Марк Цукерберг заявив про плани Meta інвестувати сотні мільярдів доларів у створення суперінтелекту, фінансуючи це доходами від реклами. Компанія будує масштабні дата-центри, включаючи об'єкт у Луїзіані, та активно наймає провідних фахівців у сфері ШІ.

Цукерберг інвестує сотні мільярдів у суперінтелект: Meta збудує дата-центри розміром з міста

Американський мільярдер, програміст і підприємець, засновник компанії Meta Марк Цукерберг заявив, що планує інвестувати сотні мільярдів доларів у створення суперінтелекту, щоб випередити конкурентів у технологічній гонці. Про це інформує видання Вloomberg, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що генеральний директор Meta Марк Цукерберг повідомив про масштабні плани компанії з будівництва великої мережі потужних дата-центрів, які підтримуватимуть розвиток високотехнологічного штучного інтелекту.

За даними видання, перший з таких об’єктів, що має назву Prometheus, планують запустити вже у 2026 році.

За словами Цукерберга, компанія готова витратити "сотні мільярдів доларів" для досягнення амбітної мети - створення суперінтелекту, здатного виконувати завдання на рівні або навіть краще, ніж людина.

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При цьому джерелом фінансування стануть доходи Meta від основного бізнесу - реклами на платформах Facebook, Instagram, WhatsApp та Messenger.

Аби реалізувати свої плани, Meta активно наймає найкращих фахівців у сфері ШІ.

Наприклад, до команди приєднався співзасновник Scale AI Александр Ванг, який став головним директором зі штучного інтелекту. Також компанія залучила екс-CEO GitHub Ната Фрідмана, засновника стартапу з ШІ Деніела Гросса та Руоміна Панга з Apple, якого переконали перейти до Meta компенсаційним пакетом у понад 200 мільйонів доларів.

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Цукерберг підкреслює, що нові дата-центри будуть багатогігаватними й за розмірами сягнуть масштабів цілих міст. Найбільший об'єкт зводять у Луїзіані і його вже порівнюють із Манхеттеном. Такий масштаб пояснюється потребами майбутніх систем штучного інтелекту, які потребують величезної обчислювальної потужності.

Зазначимо, що на тлі цієї новини акції Meta подорожчали менш ніж на 1% і перевищили 723 долари за штуку, а від початку року їхня вартість зросла вже на 23%.

Нагадаємо

Meta запускає проєкт зі створення суперінтелекту, залучаючи найкращих розробників та інвестуючи мільярди. Компанія прагне випередити конкурентів у гонці ШІ.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Технології
Луїзіана
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