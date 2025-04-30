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Марк Цукерберг хоче, щоб до 2026 року ШІ виконував половину кодування Meta

Київ • УНН

 • 564 перегляди

Марк Цукерберг заявив, що вже наступного року половина розробки в Meta можливо буде виконуватись ШІ. У Microsoft цей показник вже зараз складає 20-30%.

Марк Цукерберг хоче, щоб до 2026 року ШІ виконував половину кодування Meta

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив, що вже наступного року половина розробки в компанії можливо буде виконуватись ШІ, а не людьми. Про це повідомляє Mashable, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, на LlamaCon, першій конференції Meta для розробників ШІ, генеральний директор Meta Марк Цукерберг і генеральний директор Microsoft Сатья Наделла розповіли, яка частина коду їхніх продуктів написана за допомогою ШІ.

Зокрема, під час заключної доповіді на LlamaCon Цукерберг запитав Наделлу, скільки коду в Microsoft зараз написано за допомогою ШІ. 

Можливо, від 20% до 30% коду, який знаходиться в наших репозиторіях сьогодні, і деякі з наших проєктів, імовірно, написані за допомогою програмного забезпечення (ШІ,-ред.)

- відповів Наделла.

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Втім сам Цукерберг, на аналогічне питання, оцінив найближче майбутнє Meta ще більше. Цукерберг сказав, що у нього немає поточних цифр напам'ять, але зазначив, що "наша ставка приблизно така: наступного року... можливо, половина розробки буде зроблена ШІ, а не людьми, і з цього моменту вона зростатиме". Проте не зовсім зрозуміло, чи мав Цукерберг на увазі конкретно Llama або Meta загалом.

Водночас така оцінка є значною для технології, яка все ще здається широкій публіці дуже молодою. Однак у світі технологій вражаючі можливості кодування моделей ШІ активно використовуються для генерації нового коду для тих самих моделей ШІ.

Наприклад, за інформацією, генеральний директор Google Сундар Пічаї нещодавно повідомив, що ШІ генерує близько чверті коду компанії (згідно з Engadget). Зазвичай ШІ використовується для підвищення продуктивності програмістів-людей, хоча іноді кардинально, але не для повної заміни людей.

Пізніше, коли розмова зайшла про агентські системи, що автоматизують більшу частину їхнього бізнесу, Цукерберг передбачив, що "кожен інженер фактично стане чимось на кшталт технічного керівника", кожен з яких матиме "свою власну маленьку армію агентів, з якими він працює".

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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