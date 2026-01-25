Морозы в США: в Нью-Йорке погибли три человека
Киев • УНН
В Нью-Йорке обнаружили тела трех человек, которые, вероятно, умерли от переохлаждения. Зимний шторм "Ферн", начавшийся в субботу, принес в Соединенные Штаты рекордные морозы и снегопады.
В Нью-Йорке на улицах нашли тела трех человек, погибших в результате сильных морозов. Об этом сообщает NBC News, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что были найдены три тела – два в Бруклине и одно на Манхэттене.
Ни одно из тел не имело физических признаков травм, и следователи подозревают, что каждый из них умер от обстоятельств, связанных с погодными условиями.
Указывается, что температура воздуха в субботу достигла самого низкого уровня за сезон, опустившись до двадцати градусов. Прогнозируется, что в течение воскресенья температура составит до 10 градусов мороза, что создаст суровые условия для жителей, которые готовятся к предстоящей снежной буре.
Напомним
Мощный зимний шторм охватил США, вызвав снегопады, гололед и отключения электроэнергии. Отменено более 9000 авиарейсов, 16 штатов объявили чрезвычайное положение.
