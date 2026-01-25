Морозы в США: в Нью-Йорке погибли три человека

В Нью-Йорке на улицах нашли тела трех человек, погибших в результате сильных морозов. Об этом сообщает NBC News, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что были найдены три тела – два в Бруклине и одно на Манхэттене.

Ни одно из тел не имело физических признаков травм, и следователи подозревают, что каждый из них умер от обстоятельств, связанных с погодными условиями. - цитирует издание источник во властях Нью-Йорка.

Указывается, что температура воздуха в субботу достигла самого низкого уровня за сезон, опустившись до двадцати градусов. Прогнозируется, что в течение воскресенья температура составит до 10 градусов мороза, что создаст суровые условия для жителей, которые готовятся к предстоящей снежной буре.

Напомним

Мощный зимний шторм охватил США, вызвав снегопады, гололед и отключения электроэнергии. Отменено более 9000 авиарейсов, 16 штатов объявили чрезвычайное положение.

