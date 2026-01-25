Морози у США: у Нью-Йорку загинули троє людей

У Нью-Йорку на вулицях знайшли тіла трьох людей, які загинули внаслідок сильних морозів. Про це повідомляє NBC News, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що було знайдено три тіла – два в Брукліні та одне на Мангеттені.

Жодне з тіл не мало фізичних ознак травм, і слідчі підозрюють, що кожен з них помер від обставин, пов'язаних з погодними умовами. - цитує видання джерело у владі Нью-Йорка.

Вказується, що температура повітря у суботу досягла найнижчого рівня за сезон, опустившись до двадцяти градусів. Прогнозується, що протягом неділі температура становитиме до 10 градусів морозу, що створить суворі умови для мешканців, які готуються до майбутньої снігової бурі.

Нагадаємо

Потужний зимовий шторм охопив США, спричинивши снігопади, ожеледицю та відключення електроенергії. Скасовано понад 9000 авіарейсів, 16 штатів оголосили надзвичайний стан.

На північному сході США розширили надзвичайний стан через дефіцит палива та морози