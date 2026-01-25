Морози у США: у Нью-Йорку загинули троє людей

$43.170.00
24 січня, 18:16 • 11081 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 21336 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 22916 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 32360 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 33250 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 46118 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 43232 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 34868 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 29267 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 67540 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
В Україні 25 січня діятимуть погодинні відключення світла у всіх регіонах - Укренерго24 січня, 18:34 • 4366 перегляди
Трамп пригрозив Канаді 100% митами через можливу угоду з Китаєм24 січня, 19:26 • 4262 перегляди
Атака рф на Київ 24 січня: поліція знешкодила бойову частину ракети "Іскандер-М" вагою пів тонниPhotoVideo24 січня, 20:15 • 6972 перегляди
Атака на Київщину: в ОВА розповіли про наслідки ворожих ударів00:06 • 4170 перегляди
"Дуже конструктивні": Віткофф прокоментував тристоронні переговори між Україною, рф та США00:41 • 6470 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 67540 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 81269 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 96278 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 90423 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 91424 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Європа
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 14021 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 14787 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 31743 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 32223 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 45507 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Морози у США: у Нью-Йорку загинули троє людей

Київ • УНН

 • 6 перегляди

В Нью-Йорку виявили тіла трьох людей, які, ймовірно, померли від переохолодження. Зимовий шторм "Ферн", що розпочався у суботу, приніс до Сполучених Штатів рекордні морози та снігопади.

Морози у США: у Нью-Йорку загинули троє людей

У Нью-Йорку на вулицях знайшли тіла трьох людей, які загинули внаслідок сильних морозів. Про це повідомляє NBC News, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що було знайдено три тіла – два в Брукліні та одне на Мангеттені.

Жодне з тіл не мало фізичних ознак травм, і слідчі підозрюють, що кожен з них помер від обставин, пов'язаних з погодними умовами.

- цитує видання джерело у владі Нью-Йорка.

Вказується, що температура повітря у суботу досягла найнижчого рівня за сезон, опустившись до двадцяти градусів. Прогнозується, що протягом неділі температура становитиме до 10 градусів морозу, що створить суворі умови для мешканців, які готуються до майбутньої снігової бурі.

Нагадаємо

Потужний зимовий шторм охопив США, спричинивши снігопади, ожеледицю та відключення електроенергії. Скасовано понад 9000 авіарейсів, 16 штатів оголосили надзвичайний стан.

На північному сході США розширили надзвичайний стан через дефіцит палива та морози24.12.25, 22:57 • 6132 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоНовини Світу
Ураган в США
Мангеттен
Сполучені Штати Америки