Трамп открывает 58 миллионов акров национальных лесов США для застройки: детали

Администрация президента США Дональда Трампа заявила об открытии 58 млн акров земли в национальных лесах для строительства дорог и застройки. Тем самым в Соединенных Штатах отменили т.н. "правило бездорожья", которое существовало на протяжении нескольких лет и сохраняло дикую природу почти трети земель национальных лесов США, сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Как отметила министр сельского хозяйства США Брук Роллинс, данное правило устарело, а его отмена "открывает новую эру последовательности и устойчивости для американских лесов".

В то же время американские экологи забили тревогу. По словам специалистов, это может уничтожить некоторые нетронутые ландшафты Америки. В частности, речь идет о Национальном лесе Тонгасс на Аляске, крупнейшем в Северной Америке – там растут деревья, которым более 800 лет.

Экологи обещают оспорить решение администрации Трампа в суде.

Справка

Национальный лес Тонгасс на Аляске существует с 1907 года и занимает площадь 17 млн акров или 69 000 км². Он охватывает острова архипелага Александра, фьорды и ледники, и вершины Берегового хребта.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что семейный бизнес президента США Дональда Трампа полностью погасил наличными кредит в размере 160 миллионов долларов на свой офисный небоскреб по адресу 40 Уолл-стрит на Манхэттене.