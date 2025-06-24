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Трамп открывает 58 миллионов акров национальных лесов США для застройки: детали

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Администрация Трампа отменила «правило бездорожья», открыв 58 миллионов акров национальных лесов для застройки. Экологи обеспокоены, что это может уничтожить нетронутые ландшафты, в частности Национальный лес Тонгасс на Аляске.

Трамп открывает 58 миллионов акров национальных лесов США для застройки: детали

Администрация президента США Дональда Трампа заявила об открытии 58 млн акров земли в национальных лесах для строительства дорог и застройки. Тем самым в Соединенных Штатах отменили т.н. "правило бездорожья", которое существовало на протяжении нескольких лет и сохраняло дикую природу почти трети земель национальных лесов США, сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Как отметила министр сельского хозяйства США Брук Роллинс, данное правило устарело, а его отмена "открывает новую эру последовательности и устойчивости для американских лесов".

В то же время американские экологи забили тревогу. По словам специалистов, это может уничтожить некоторые нетронутые ландшафты Америки. В частности, речь идет о Национальном лесе Тонгасс на Аляске, крупнейшем в Северной Америке – там растут деревья, которым более 800 лет.

Экологи обещают оспорить решение администрации Трампа в суде.

Справка

Национальный лес Тонгасс на Аляске существует с 1907 года и занимает площадь 17 млн акров или 69 000 км². Он охватывает острова архипелага Александра, фьорды и ледники, и вершины Берегового хребта.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что семейный бизнес президента США Дональда Трампа полностью погасил наличными кредит в размере 160 миллионов долларов на свой офисный небоскреб по адресу 40 Уолл-стрит на Манхэттене.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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