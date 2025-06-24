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Трамп відкриває 58 мільйонів акрів національних лісів США для забудови: деталі

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Адміністрація Трампа скасувала "правило бездоріжжя", відкривши 58 мільйонів акрів національних лісів для забудови. Екологи занепокоєні, що це може знищити незаймані ландшафти, зокрема Національний ліс Тонгасс на Алясці.

Трамп відкриває 58 мільйонів акрів національних лісів США для забудови: деталі

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила про відкриття 58 млн акрів землі в національних лісах для будівництва доріг і забудови. Тим самим у Сполучених Штатах скасували т.зв "правило бездоріжжя", яке існувало впродовж декількох років і зберігало дику природу майже третини земель національних лісів США, повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

Як зазначила міністр сільського господарства США Брук Роллінс, дане правило застаріло, а його скасування "відкриває нову еру послідовності та сталості для американських лісів".

Водночас американські екологи забили на сполох. За словами спеціалістів, це може знищити деякі незаймані ландшафти Америки. Зокрема, йдеться про Національний ліс Тонгасс на Алясці, найбільший в Північній Америці – там ростуть дерева, яким понад 800 років.

Екологи обіцяють оскаржити рішення адміністрації Трампа у суді.

Довідка

Національний ліс Тонгасс на Алясці існує з 1907 року і займає площу 17 млн акрів або 69 000 км². Він охоплює острови архіпелагу Олександра, фіорди і льодовики, і вершини Берегового хребта.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що сімейний бізнес президента США Дональда Трампа повністю погасив у готівці кредит у розмірі 160 мільйонів доларів на свій офісний хмарочос за адресою 40 Волл-стріт на Манхеттені.

Євген Устименко

Євген Устименко

Новини Світу
Аляска
Нью-Йорк таймс
Мангеттен
Дональд Трамп
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