Трамп погасив 160-мільйонний кредит за хмарочос на Волл-стріт: деталі

Сімейний бізнес президента Дональда Трампа повністю погасив у готівці кредит у розмірі 160 мільйонів доларів на свій офісний хмарочос за адресою 40 Волл-стріт на Манхеттені. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

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Кредит підлягав погашенню на початку липня, і представник організації Трампа заявив, що будівля тепер без боргів.

Аналітики оцінюють, що близько 114 мільйонів доларів позики залишалося непогашеними. Бізнеси президента у сфері гольфу та курортів добре працювали в останні роки, приносячи багато готівки. В останні місяці його сімейний бізнес уклав вигідні ліцензійні угоди з розробниками та відкрив кілька нових напрямків у криптовалютах, що принесло сотні мільйонів доларів у вигляді зборів та інших доходів.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп закликав всіх знизити ціни на нафту і тримати їх низькими. Дана заява пролунала після зростання цін на нафту через удари США по ядерних об'єктах Ірану.