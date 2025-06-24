Трамп погасив 160-мільйонний кредит за хмарочос на Волл-стріт: деталі
Київ • УНН
Сімейний бізнес Дональда Трампа повністю погасив кредит у розмірі 160 мільйонів доларів за офісний хмарочос на 40 Волл-стріт. Це сталося завдяки успішній роботі гольф-курортів та вигідним ліцензійним угодам, що принесли значні доходи.
Сімейний бізнес президента Дональда Трампа повністю погасив у готівці кредит у розмірі 160 мільйонів доларів на свій офісний хмарочос за адресою 40 Волл-стріт на Манхеттені. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Кредит підлягав погашенню на початку липня, і представник організації Трампа заявив, що будівля тепер без боргів.
Аналітики оцінюють, що близько 114 мільйонів доларів позики залишалося непогашеними. Бізнеси президента у сфері гольфу та курортів добре працювали в останні роки, приносячи багато готівки. В останні місяці його сімейний бізнес уклав вигідні ліцензійні угоди з розробниками та відкрив кілька нових напрямків у криптовалютах, що принесло сотні мільйонів доларів у вигляді зборів та інших доходів.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп закликав всіх знизити ціни на нафту і тримати їх низькими. Дана заява пролунала після зростання цін на нафту через удари США по ядерних об'єктах Ірану.