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Трамп погасил 160-миллионный кредит за небоскреб на Уолл-стрит: детали

Киев • УНН

 • 2058 просмотра

Семейный бизнес Дональда Трампа полностью погасил кредит в размере 160 миллионов долларов за офисный небоскреб на 40 Уолл-стрит. Это произошло благодаря успешной работе гольф-курортов и выгодным лицензионным соглашениям, принесшим значительные доходы.

Трамп погасил 160-миллионный кредит за небоскреб на Уолл-стрит: детали

Семейный бизнес президента Дональда Трампа полностью погасил наличными кредит в размере 160 миллионов долларов на свой офисный небоскреб по адресу 40 Уолл-стрит на Манхэттене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Кредит подлежал погашению в начале июля, и представитель организации Трампа заявил, что здание теперь без долгов.

Аналитики оценивают, что около 114 миллионов долларов займа оставалось непогашенными. Бизнесы президента в сфере гольфа и курортов хорошо работали в последние годы, принося много наличности. В последние месяцы его семейный бизнес заключил выгодные лицензионные соглашения с разработчиками и открыл несколько новых направлений в криптовалютах, что принесло сотни миллионов долларов в виде сборов и других доходов.

Напомним

Президент США Дональд Трамп призвал всех снизить цены на нефть и держать их низкими. Данное заявление прозвучало после роста цен на нефть из-за ударов США по ядерным объектам Ирана.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

политикаНовости МираНедвижимостьФинансы
Reuters
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