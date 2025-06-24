Трамп погасил 160-миллионный кредит за небоскреб на Уолл-стрит: детали

Семейный бизнес президента Дональда Трампа полностью погасил наличными кредит в размере 160 миллионов долларов на свой офисный небоскреб по адресу 40 Уолл-стрит на Манхэттене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Кредит подлежал погашению в начале июля, и представитель организации Трампа заявил, что здание теперь без долгов.

Аналитики оценивают, что около 114 миллионов долларов займа оставалось непогашенными. Бизнесы президента в сфере гольфа и курортов хорошо работали в последние годы, принося много наличности. В последние месяцы его семейный бизнес заключил выгодные лицензионные соглашения с разработчиками и открыл несколько новых направлений в криптовалютах, что принесло сотни миллионов долларов в виде сборов и других доходов.

Напомним

Президент США Дональд Трамп призвал всех снизить цены на нефть и держать их низкими. Данное заявление прозвучало после роста цен на нефть из-за ударов США по ядерным объектам Ирана.