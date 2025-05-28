Барака и Мишель Обаму видели вместе в Манхэттене на фоне слухов об их возможном разводе - СМИ

Барак и Мишель Обама были замечены вместе у входа в ресторан отеля "Лоуэлл" в центре Манхэттена в Нью-Йорке. Это ставит под сомнение слухи о проблемах во взаимоотношениях супругов, которые распространялись в последнее время, сообщает Tmz, пишет УНН.

Детали

Барак и Мишель Обама выглядят так, будто их отношения все еще крепки... потому что они только что были замечены вместе в Нью-Йорке... и она выглядит счастливой, что снова рядом с ним - пишет издание.

Также издание опубликовало фотографии, на которых Барак и Мишель Обама выходят во вторник из ресторана отеля "Лоуэлл" в центре Манхэттена. На них можно увидеть улыбающуюся и радостную Мишель.

Мишель улыбается от уха до уха, когда ведет Барака на заднее сиденье внедорожника, ожидающего их... заметное выражение, учитывая, что в этом году мы не часто видели этих двоих вместе на публике - сообщает Tmz.

Издание предполагает, что эта встреча, а также несколько других, которые произошли ранее, должна развеять некоторые предположения о том, что в браке супругов Обама не все в порядке.

Неприятности в семейной жизни Обамы

Издание напоминает, что в последнее время Барак и Мишель в основном летают в одиночку. Мишель в последнее время также отсутствовала на большинстве публичных мероприятиях, в которых принимал участие Барак.

"Это лишь подпитывает предположения о возможном разрыве, несмотря на то, что Мишель отрицает, что они расстаются. Как бы там ни было, многие люди будут рады видеть Барака и Мишель вместе", - пишет издание.

Дополнение

Бывшая первая леди США Мишель Обама рассказала о психотерапии и опровергла слухи о разводе с Бараком. Она готовится к новому этапу, после завершения госслужбы.

Мишель Обама анонсировала новый подкаст "IMO", который она будет вести вместе со своим братом Крейгом Робинсоном.