Барака и Мишель Обаму видели вместе в Манхэттене на фоне слухов об их возможном разводе - СМИ
Киев • УНН
Барака и Мишель Обама были замечены вместе в Нью-Йорке, что опровергает слухи о проблемах в их отношениях. Мишель выглядела счастливой рядом с Бараком.
Барак и Мишель Обама были замечены вместе у входа в ресторан отеля "Лоуэлл" в центре Манхэттена в Нью-Йорке. Это ставит под сомнение слухи о проблемах во взаимоотношениях супругов, которые распространялись в последнее время, сообщает Tmz, пишет УНН.
Детали
Барак и Мишель Обама выглядят так, будто их отношения все еще крепки... потому что они только что были замечены вместе в Нью-Йорке... и она выглядит счастливой, что снова рядом с ним
Также издание опубликовало фотографии, на которых Барак и Мишель Обама выходят во вторник из ресторана отеля "Лоуэлл" в центре Манхэттена. На них можно увидеть улыбающуюся и радостную Мишель.
Мишель улыбается от уха до уха, когда ведет Барака на заднее сиденье внедорожника, ожидающего их... заметное выражение, учитывая, что в этом году мы не часто видели этих двоих вместе на публике
Издание предполагает, что эта встреча, а также несколько других, которые произошли ранее, должна развеять некоторые предположения о том, что в браке супругов Обама не все в порядке.
Неприятности в семейной жизни Обамы
Издание напоминает, что в последнее время Барак и Мишель в основном летают в одиночку. Мишель в последнее время также отсутствовала на большинстве публичных мероприятиях, в которых принимал участие Барак.
"Это лишь подпитывает предположения о возможном разрыве, несмотря на то, что Мишель отрицает, что они расстаются. Как бы там ни было, многие люди будут рады видеть Барака и Мишель вместе", - пишет издание.
Дополнение
Бывшая первая леди США Мишель Обама рассказала о психотерапии и опровергла слухи о разводе с Бараком. Она готовится к новому этапу, после завершения госслужбы.
Мишель Обама анонсировала новый подкаст "IMO", который она будет вести вместе со своим братом Крейгом Робинсоном.