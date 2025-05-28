Барака і Мішель Обаму бачили разом у Мангеттені на тлі чуток про їх можливе розлучення - ЗМІ

$41.680.11
47.310.02
ukenru
Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"
Ексклюзив
07:55 • 2086 перегляди

Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"

Ексклюзив
06:00 • 10070 перегляди

Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи та пояснив на кого це вплине

05:00 • 20585 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

Ексклюзив
27 травня, 13:16 • 90067 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

Ексклюзив
27 травня, 11:19 • 92277 перегляди

Літо 2025 у кольорах та стилях: головні тренди інтер’єру

Ексклюзив
27 травня, 08:04 • 98891 перегляди

Одеса, Закарпаття та Волинь: експерт розповів про варіанти відпочинку

Ексклюзив
26 травня, 14:22 • 152467 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

Ексклюзив
26 травня, 13:26 • 227020 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Ексклюзив
26 травня, 11:58 • 187376 перегляди

САП приховує деталі розслідування справи про "зливи з НАБУ" та причетність Углави - за рік жодних підозр

Ексклюзив
26 травня, 09:30 • 186354 перегляди

Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.5м/с
80%
745мм
Популярнi новини

Київ наполягає на продовженні тимчасового захисту для українців в ЄС до настання стійкого миру

27 травня, 23:29 • 13736 перегляди

"Безрозсудний коментар": Келлог відреагував на погрози медведєва Третьою світовою війною

28 травня, 01:07 • 5656 перегляди

Суд виніс вирок російському військовому, який викрадав у мешканців Київщини авто і вивозив їх до білорусі

28 травня, 01:38 • 14655 перегляди

Трамп озвучив Канаді ціну за участь у протиракетному "Золотому куполі" і назвав умову безкоштовного захисту

28 травня, 02:09 • 14321 перегляди

Рекордна кількість американців подалася на отримання громадянства Британії

02:42 • 11848 перегляди
Публікації

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

05:00 • 20585 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 77296 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

27 травня, 14:30 • 84403 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив

27 травня, 13:16 • 90067 перегляди

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

26 травня, 16:32 • 193681 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Олег Синєгубов

Фрідріх Мерц

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Олексій Чернишов

Ліндсі Грем

Актуальні місця

Білий дім

Харківська область

Київ

Курська область

Кіровоградська область

Реклама
УНН Lite

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 20894 перегляди

HBO офіційно представило акторів, які заграють Гаррі Поттера, Герміону і Рона у новому серіалі

27 травня, 16:05 • 28387 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

27 травня, 09:48 • 98272 перегляди

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

27 травня, 08:52 • 99660 перегляди

Marvel готує новий спіноф "ВандаВіжен": стали відомі перші імена з акторського складу

27 травня, 07:08 • 96668 перегляди
Актуальне

Шахед-136

9K720 Iskander

Кх-59

«Калібр» (сімейство ракет)

Залізний купол

Барака і Мішель Обаму бачили разом у Мангеттені на тлі чуток про їх можливе розлучення - ЗМІ

Київ • УНН

 • 808 перегляди

Барака та Мішель Обама були помічені разом у Нью-Йорку, що спростовує чутки про проблеми у їхніх стосунках. Мішель виглядала щасливою поруч з Бараком.

Барака і Мішель Обаму бачили разом у Мангеттені на тлі чуток про їх можливе розлучення - ЗМІ

Барак і Мішель Обама були помічені разом біля входу до ресторану готелю "Лоуелл" в центрі Мангеттена у Нью-Йорку. Це ставить під сумнів чутки про проблеми у взаємовідносинах подружжя, які ширилися останнім часом, повідомляє Tmz, пише УНН.

Деталі

Барак і Мішель Обама виглядають так, ніби їхні стосунки все ще міцні... тому що вони щойно були помічені разом у Нью-Йорку... і вона виглядає щасливою, що знову поруч з ним

- пише видання.

Також видання опублікувало світлини, на яких Барак і Мішель Обама виходять у вівторок з ресторану готелю "Лоуелл" в центрі Манхеттена. На них можна побачити усміхнену і радісню Мішель.

Мішель посміхається від вуха до вуха, коли веде Барака на заднє сидіння позашляховика, що чекає на них... помітний вираз, враховуючи, що цього року ми не часто бачили цих двох разом на публіці

- повідомляє Tmz.

Видання припускає, що ця зустріч, а також кілька інших, які відбулися раніше, має розвіяти деякі припущення про те, що в шлюбів подружжя Обама не все гаразд.

Негаразди у сімейному житті Обами

Видання нагадує, що останнім часом Барак і Мішель здебільшого літають поодинці. Мішель останнім часом також була відсутня на більшості публічних заходах, в який брав участь Барак.

"Це лише підживлює припущення про можливий розрив, незважаючи на те, що Мішель заперечує, що вони розлучаються. Як би там не було, багато людей будуть раді бачити Барака і Мішель разом", - пише видання.

Доповнення

Колишня перша леді США Мішель Обама розповіла про психотерапію та спростувала чутки про розлучення з Бараком. Вона готується до нового етапу, після завершення держслужби.

Мішель Обама анонсувала новий подкаст "IMO", який вона вестиме разом зі своїм братом Крейгом Робінсоном.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Барак Обама
Мангеттен
Нью-Йорк
Сполучені Штати
Brent
$64.01
Bitcoin
$108,884.90
S&P 500
$5,915.20
Tesla
$359.54
Газ TTF
$37.01
Золото
$3,345.10
Ethereum
$2,636.16