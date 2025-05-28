Барака і Мішель Обаму бачили разом у Мангеттені на тлі чуток про їх можливе розлучення - ЗМІ

Барак і Мішель Обама були помічені разом біля входу до ресторану готелю "Лоуелл" в центрі Мангеттена у Нью-Йорку. Це ставить під сумнів чутки про проблеми у взаємовідносинах подружжя, які ширилися останнім часом, повідомляє Tmz, пише УНН.

Деталі

Барак і Мішель Обама виглядають так, ніби їхні стосунки все ще міцні... тому що вони щойно були помічені разом у Нью-Йорку... і вона виглядає щасливою, що знову поруч з ним - пише видання.

Також видання опублікувало світлини, на яких Барак і Мішель Обама виходять у вівторок з ресторану готелю "Лоуелл" в центрі Манхеттена. На них можна побачити усміхнену і радісню Мішель.

Мішель посміхається від вуха до вуха, коли веде Барака на заднє сидіння позашляховика, що чекає на них... помітний вираз, враховуючи, що цього року ми не часто бачили цих двох разом на публіці - повідомляє Tmz.

Видання припускає, що ця зустріч, а також кілька інших, які відбулися раніше, має розвіяти деякі припущення про те, що в шлюбів подружжя Обама не все гаразд.

Негаразди у сімейному житті Обами

Видання нагадує, що останнім часом Барак і Мішель здебільшого літають поодинці. Мішель останнім часом також була відсутня на більшості публічних заходах, в який брав участь Барак.

"Це лише підживлює припущення про можливий розрив, незважаючи на те, що Мішель заперечує, що вони розлучаються. Як би там не було, багато людей будуть раді бачити Барака і Мішель разом", - пише видання.

Доповнення

Колишня перша леді США Мішель Обама розповіла про психотерапію та спростувала чутки про розлучення з Бараком. Вона готується до нового етапу, після завершення держслужби.

Мішель Обама анонсувала новий подкаст "IMO", який вона вестиме разом зі своїм братом Крейгом Робінсоном.