Мішель Обама зізналась, що відвідує психотерапевта, бо готується до нового етапу у житті

Колишня перша леді США Мішель Обама розповіла, що проходить психотерапію, аби перейти до "наступного етапу" свого життя. Вона зазначила, що відколи звільнилась з державної служби, опинилася в ситуації, коли має сама обирати як жити. Водночас діти вже виросли й не так сильно потребують її уваги. Також Мішель Обама спростувала чутки про її розлучення з чоловіком, колишнім президентом Бараком Обамою. Про це повідомляє УНН із посиланням на Dailymail.

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У подкасті Джей Шетті Мішель розповіла про те, що вона стала "спорожненою матір'ю" та зізналася, що звертається за допомогою.

На цьому етапі мого життя я зараз проходжу терапію, бо в мене перехідний період, розумієте? Мені 60 років, я завершила дуже важкий етап у своєму житті, залишивши свою сім'ю цілою, я покинула дім, мої дівчатка вже вдома... знаєте, їх вже випустили у світ – сказала вона.

Мішель додала, що звільнившись з держслужби, вона опинилася в ситуації, коли "кожен вибір, який я роблю, є повністю моїм".

Тепер у мене немає виправдання: "Моїм дітям це потрібно", "Моєму чоловікові це потрібно", або "Країні це потрібно" - пояснює колишня перша леді США.

Мішель зазначила, що терапія – є підготовкою до наступного етапу у її житті. За словами жінки, вона має допомогти їй "позбутися старих звичок і розібратися зі старим почуттям провини", а також зосередитися на стосунках з матір’ю.

Отже, я готуюся до наступного етапу, бо вважаю, що це зовсім інший етап у моєму житті - сказала Мішель.

Мішель закликала всіх, хто потребує послуг психотерапевта, не соромитись звертатися до нього.

Плітки про розлучення із Бараком Обамою

Минулого тижня у підкасті із підприємцем та інвестором Стівеном Бартлеттом Мішель Обама спростувала чутки про її можливе розлучення із чоловіком. Останнім приводом для таких пліток стала відсутність пари на інавгурації Дональда Трампа.

Якби в мене були проблеми з чоловіком, усі б про це знали. Я б вирішувала проблеми публічно, типу: "Дозвольте мені розповісти вам, що він зробив" – сказала Мішель, сміючись.

Мішель визнала, що шлюб "важкий" для неї та колишнього президента, але додала: "Я б не проміняла його".

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