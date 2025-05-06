Мишель Обама призналась, что посещает психотерапевта, потому что готовится к новому этапу в жизни

Бывшая первая леди США Мишель Обама рассказала, что проходит психотерапию, чтобы перейти к "следующему этапу" своей жизни. Она отметила, что с тех пор, как уволилась с государственной службы, оказалась в ситуации, когда должна сама выбирать, как жить. В то же время дети уже выросли и не так сильно нуждаются в ее внимании. Также Мишель Обама опровергла слухи о ее разводе с мужем, бывшим президентом Бараком Обамой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Dailymail.

Детали

В подкасте Джей Шетти Мишель рассказала о том, что она стала "опустошенной матерью" и призналась, что обращается за помощью.

На этом этапе моей жизни я сейчас прохожу терапию, потому что у меня переходный период, понимаете? Мне 60 лет, я завершила очень трудный этап в своей жизни, оставив свою семью целой, я покинула дом, мои девочки уже дома... знаете, их уже выпустили в мир – сказала она.

Мишель добавила, что, уволившись с госслужбы, она оказалась в ситуации, когда "каждый выбор, который я делаю, полностью мой".

Теперь у меня нет оправдания: "Моим детям это нужно", "Моему мужу это нужно", или "Стране это нужно" - объясняет бывшая первая леди США.

Мишель отметила, что терапия – это подготовка к следующему этапу в ее жизни. По словам женщины, она должна помочь ей "избавиться от старых привычек и разобраться со старым чувством вины", а также сосредоточиться на отношениях с матерью.

Итак, я готовлюсь к следующему этапу, потому что считаю, что это совсем другой этап в моей жизни - сказала Мишель.

Мишель призвала всех, кто нуждается в услугах психотерапевта, не стесняться обращаться к нему.

Слухи о разводе с Бараком Обамой

На прошлой неделе в подкасте с предпринимателем и инвестором Стивеном Бартлеттом Мишель Обама опровергла слухи о ее возможном разводе с мужем. Последним поводом для таких сплетен стало отсутствие пары на инаугурации Дональда Трампа.

Если бы у меня были проблемы с мужем, все бы об этом знали. Я бы решала проблемы публично, типа: "Позвольте мне рассказать вам, что он сделал" – сказала Мишель, смеясь.

Мишель признала, что брак "тяжелый" для нее и бывшего президента, но добавила: "Я бы не променяла его".

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