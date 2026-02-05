$43.190.22
Аномальные морозы в Нью-Йорке: число жертв среди бездомных возросло до 17 человек

Киев • УНН

 • 962 просмотра

Нью-Йорк переживает самый продолжительный период экстремальных холодов за десятилетия, что привело к 17 смертям с 19 января. Большинство случаев связаны с переохлаждением, власти открывают приюты и госпитализируют бездомных.

Аномальные морозы в Нью-Йорке: число жертв среди бездомных возросло до 17 человек

Нью-Йорк переживает самый продолжительный период экстремальных холодов за последнее десятилетие, что привело к массовой гибели людей на улицах города. Мэр Зогран Мамдани сообщил, что с 19 января зафиксировано уже 17 смертельных случаев, большинство из которых непосредственно связаны с переохлаждением. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По предварительным данным, 13 человек умерли от гипотермии, еще три смерти связывают с передозировкой, а причина последнего случая сейчас устанавливается. Городские власти пытаются стабилизировать ситуацию: с середины января в интернатах разместили 1100 человек, а 20 человек, которые представляли угрозу для себя или окружающих, были принудительно госпитализированы.

Зимний шторм в США: более 100 погибших и тысячи отмененных рейсов01.02.26, 08:47 • 12155 просмотров

На Манхэттене срочно открыли два новых приюта на 156 мест в общей сложности (в Верхнем и Нижнем Ист-Сайде). Мэрия отмечает, что за последние годы смертность от холодов в мегаполисе выросла втрое по сравнению с предыдущим десятилетием, достигая в среднем 34 случаев в год.

Прогнозы и опасность обморожения

Температура в Нью-Йорке держится ниже нуля уже девять дней подряд, что является рекордом за последние годы. Хотя на короткий период ожидается незначительное потепление, метеорологи предупреждают о новой волне похолодания на выходных. Ситуацию будет усугублять сильный ледяной ветер, который усиливает риск обморожения для тех, кто остается на улице.

Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метра04.02.26, 07:46 • 36391 просмотр

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
благотворительность
Bloomberg L.P.
Манхэттен
Нью-Йорк