Аномальні морози в Нью-Йорку: кількість жертв серед бездомних зросла до 17 осіб

21:10
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
20:17
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
19:40
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
18:32
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

В ОАЕ показали перші офіційні кадри з другого раунду переговорів України, США та рф в Абу-Дабі 4 лютого, 13:46
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайн 4 лютого, 14:18
Посли ЄС погодили кредит на 90 мільярдів євро для України - ЗМІ 4 лютого, 14:49
Ченнінг Татум переніс операцію на плечі та показався в лікарняній палаті 4 лютого, 15:33
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньок 17:19
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою 4 лютого, 11:15
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex" 3 лютого, 14:37
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка 3 лютого, 14:17
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися 3 лютого, 06:30
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагували 2 лютого, 18:38
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Київська область
Брюссель
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образу 19:58
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на Євробачення 18:16
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньок 17:19
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадри 4 лютого, 16:32
Ченнінг Татум переніс операцію на плечі та показався в лікарняній палаті 4 лютого, 15:33
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Starlink

Аномальні морози в Нью-Йорку: кількість жертв серед бездомних зросла до 17 осіб

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Нью-Йорк переживає найтриваліший період екстремальних холодів за десятиліття, що призвело до 17 смертей з 19 січня. Більшість випадків пов'язані з переохолодженням, влада відкриває притулки та госпіталізує безхатченків.

Аномальні морози в Нью-Йорку: кількість жертв серед бездомних зросла до 17 осіб

Нью-Йорк переживає найтриваліший період екстремальних холодів за останнє десятиліття, що призвело до масової загибелі людей на вулицях міста. Мер Зогран Мамдані повідомив, що з 19 січня зафіксовано вже 17 смертельних випадків, більшість із яких безпосередньо пов’язані з переохолодженням. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За попередніми даними, 13 осіб померли від гіпотермії, ще три смерті пов’язують із передозуванням, а причина останнього випадку наразі встановлюється. Міська влада намагається стабілізувати ситуацію: з середини січня в інтернатах розмістили 1100 людей, а 20 осіб, які становили загрозу для себе чи оточуючих, були примусово госпіталізовані.

Зимова буря в США: понад 100 загиблих та тисячі скасованих рейсів01.02.26, 08:47 • 12154 перегляди

На Мангеттені терміново відкрили два нових притулки на 156 місць загалом (у Верхньому та Нижньому Іст-Сайді). Мерія зазначає, що за останні роки смертність від холодів у мегаполісі зросла втричі порівняно з попереднім десятиліттям, досягаючи в середньому 34 випадків на рік.

Прогнози та небезпека обмороження

Температура в Нью-Йорку тримається нижче нуля вже дев’ять днів поспіль, що є рекордом за останні роки. Хоча на короткий період очікується незначне потепління, метеорологи попереджають про нову хвилю похолодання на вихідних. Ситуацію ускладнюватиме сильний крижаний вітер, який посилює ризик обмороження для тих, хто залишається на вулиці.

Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метри04.02.26, 07:46 • 36351 перегляд

Степан Гафтко

СуспільствоНовини Світу
благодійність
Bloomberg
Мангеттен
Нью-Йорк