Аномальні морози в Нью-Йорку: кількість жертв серед бездомних зросла до 17 осіб
Київ • УНН
Нью-Йорк переживає найтриваліший період екстремальних холодів за десятиліття, що призвело до 17 смертей з 19 січня. Більшість випадків пов'язані з переохолодженням, влада відкриває притулки та госпіталізує безхатченків.
Нью-Йорк переживає найтриваліший період екстремальних холодів за останнє десятиліття, що призвело до масової загибелі людей на вулицях міста. Мер Зогран Мамдані повідомив, що з 19 січня зафіксовано вже 17 смертельних випадків, більшість із яких безпосередньо пов’язані з переохолодженням. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
За попередніми даними, 13 осіб померли від гіпотермії, ще три смерті пов’язують із передозуванням, а причина останнього випадку наразі встановлюється. Міська влада намагається стабілізувати ситуацію: з середини січня в інтернатах розмістили 1100 людей, а 20 осіб, які становили загрозу для себе чи оточуючих, були примусово госпіталізовані.
На Мангеттені терміново відкрили два нових притулки на 156 місць загалом (у Верхньому та Нижньому Іст-Сайді). Мерія зазначає, що за останні роки смертність від холодів у мегаполісі зросла втричі порівняно з попереднім десятиліттям, досягаючи в середньому 34 випадків на рік.
Прогнози та небезпека обмороження
Температура в Нью-Йорку тримається нижче нуля вже дев’ять днів поспіль, що є рекордом за останні роки. Хоча на короткий період очікується незначне потепління, метеорологи попереджають про нову хвилю похолодання на вихідних. Ситуацію ускладнюватиме сильний крижаний вітер, який посилює ризик обмороження для тих, хто залишається на вулиці.
