Нападение на сотрудника ТЦК в Ровенской области: стала известна дополнительная информация

В Ровенском областном ТЦК отреагировали на сообщения о нападении на сотрудников ТЦК в Сарненском районе области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ровенский областной ТЦК.

Инцидент произошел в среду, 24 декабря: по сообщению Оперативного командования "Запад", работник ТЦК получил удар металлическим предметом (вероятно, ломом - ред). По дополнительной информации, одной из нападавших была женщина с ребенком.

Считаем необходимым отметить, что вмешательство гражданского населения женского пола, тем более с несовершеннолетними детьми, в любые ситуации, которые могут нести опасность детям, по меньшей мере - безответственно! Мы считаем такое поведение циничным, безответственным и морально неприемлемым, поскольку использование присутствия детей в конфликтах с представителями государственных органов ставит под угрозу самих детей и подрывает правовую культуру граждан

Там отметили, что особенно циничным является прикрытие детьми "как щитом от закона".

Это не проявление материнского инстинкта, а сознательная попытка избежать ответственности, что нарушает не только закон, но и моральный порядок