Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире

В среду, 10 декабря, в мире отмечается Международный день прав человека, учрежденный в 1950 году Генеральной Ассамблеей ООН, который является напоминанием о равенстве, свободе, справедливости и мире, начинающихся с признания достоинства каждого человека, пишет УНН.

Международный день прав человека

Именно в этот день в 1948 году была принята Всеобщая декларация прав человека — документ, ставший основой для создания международных стандартов прав и свобод.

Помимо основных прав человека, Декларация перечисляет политические, гражданские права и свободы человека, а также права в экономической, социальной и культурной сферах.

В Декларации определены важные права каждого, в частности:

право на труд в достойных условиях и свободный выбор работы;

защита от безработицы и справедливая оплата труда;

возможность для отдыха, досуга и оплачиваемого отпуска;

разумное ограничение рабочего времени и защита трудовых прав.

Этот день напоминает нам, что каждый человек имеет неотъемлемые права, которые необходимо уважать и защищать.

Права человека в Украине: что нарушается чаще всего

Права человека в Украине закреплены в Конституции и международных актах, охватывая неотъемлемые права на жизнь, достоинство, свободу, а также гражданские, политические, социально-экономические и культурные права.

В соответствии со статьей 21 Конституции Украины, все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы человека неотчуждаемы и нерушимы.

Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены. При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод - говорится в Конституции.

В связи с введением на территории военного положения, военное командование может ограничивать право людей на свободное передвижение. Это и введение комендантского часа, и запрет или ограничение свободного выбора места жительства. Также может быть установлен особый режим въезда и выезда из населенных пунктов и т.д.

Во время военного положения человек может быть лишен права на имущество. Принудительное отчуждение имущества допускается в установленном законом порядке при условии последующей компенсации.

Военное положение предусматривает возможность вмешательства в частную жизнь лиц. В частности, контроль средств связи, проверка вещей, документов, жилья и т.д.

Также военное положение может ограничивать права людей на свободный выбор труда, граждане во время войны могут привлекаться к общественно-полезным работам. Введение трудовой повинности также регламентируется законом.

Во время войны запрещено проводить выборы и референдумы, что ограничивает права граждан на участие в управлении государственными делами. Под запретом и массовые собрания и акции.

В то же время, во время войны не могут быть ограничены право на жизнь, защита от пыток, равенство, уважение к достоинству, право на вероисповедание, право на справедливый суд.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в ноябре сообщал, что к нему поступило 12 276 обращений от граждан.

Большинство - 8 407 - о гражданских правах. Люди приходят, когда сталкиваются с несправедливостью, когда власть поступает неправильно, и они не знают, что им делать.

Еще 1 264 обращения были об экономических правах о пенсиях, помощи ВПЛ, соцвыплатах.

1 182 обращения касались социальных прав: проблем с образованием, медициной, жильем или доступом к соцуслугам - вещей, которые на самом деле очень влияют на жизнь людей.

414 случаев касались прав детей.

Также в Офисе Омбудсмена сообщали, что в течение 2024 года к Уполномоченному поступило 123 221 обращение, из них 1509 – коллективных (34 510 человек) и 121 712 – индивидуальных, что на 28,6% больше, чем в 2023 году.

Чаще всего к Уполномоченному обращались женщины – 63.1%, обращения от мужчин составляли 35,5%. Больше всего Секретариат Уполномоченного фиксировал сообщения о вероятных нарушениях гражданских прав – в каждом втором обращении. Из социальных и экономических прав вопрос поднят в каждом шестом обращении.

Часть обращений к Уполномоченному в 2024 году касалась вероятных нарушений прав граждан во время мобилизационных процессов. Наиболее распространенные случаи нарушения прав: незаконное ограничение свободы передвижения во время задержания, неправомерное применение силы группами оповещения, призыв на военную службу лиц, не подлежащих призыву, недопуск адвокатов и даже сотрудников Секретариата Уполномоченного в помещения ТЦК и СП и др.

В Украинском Хельсинкском союзе по правам человека сообщают, что в целом обращения касаются невыплат компенсаций военным и проблем переселенцев.

За юридической помощью обращаются военные, ветераны, внутренне перемещенные лица, семьи пострадавших, жертвы пыток и украинцы, находящиеся на временно оккупированных территориях. Военнослужащие и ветераны сталкиваются с невыплатами дополнительного вознаграждения во время длительного лечения, проблемами при увольнении со службы, получением денежного обеспечения в полном объеме. Семьи пропавших без вести нуждаются в юридическом сопровождении для установления статуса, оформления выплат и поиска информации о пропавших близких. Отдельным препятствием становится отсутствие оперативной коммуникации и взаимодействия с воинскими частями - сообщают в УХСПЧ.

Также отмечается, что люди с временно оккупированных территорий часто сообщают о нарушении своих прав, в частности о ограничении доступа к медицинской помощи и незаконных преследованиях.

Украина уведомила Евросовет о частичном отступлении от конвенции по правам человека: о чем идет речь

Но справедливо будет назвать основным нарушителем прав человека в Украине - россию. Ведь именно российская агрессия повлекла за собой введение военного положения. Также государство-агрессор ежедневно убивает украинцев, депортирует детей, незаконно удерживает гражданских, пытает их, казнит военнопленных и подвергает пыткам.

Международные стандарты: конвенция о защите прав человека

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод — это международное соглашение, благодаря которому государства — члены Совета Европы пытаются обеспечить каждому, кто находится под их юрисдикцией, отдельные права человека и основные свободы.

Она была принята в Риме 4 ноября 1950 года и вступила в силу в 1953 году на английском и французском языках, оба текста Конвенции являются одинаково аутентичными, каждый существует только в одном экземпляре и хранится в архиве Совета Европы.

После ее принятия были созданы два независимых органа: Европейская комиссия по правам человека (1954) и Европейский суд по правам человека (1959). Они должны были следить за соблюдением прав человека, гарантированных Конвенцией.

Во время Венского саммита в 1993 году было принято решение о создании нового Европейского суда по правам человека.

Украина как член Совета Европы ратифицировала Конвенцию 17 июля 1997 года, а вступила в силу Конвенция для Украины с 11 сентября 1997 года.

россияне вывозят украинских детей на "перевоспитание" в КНДР - правозащитник

Конвенция о защите прав человека и основных свобод состоит из преамбулы и 59 статей. Кроме того, основной текст Конвенции дополняют протоколы, которые постепенно расширяют перечень прав и свобод или вносят изменения в Конвенцию.

Особенностью Конвенции является то, что она обеспечивает права и основные свободы на национальном уровне и гарантирует действенную и эффективную систему их защиты на наднациональном (международном) уровне. Так, присоединившись к Конвенции, наше государство сделало ее положения частью национального законодательства и взяло на себя обязательства гарантировать и защищать предусмотренные Конвенцией права и свободы.

Подано несколько, надеемся, что их будет сотни: Центр права человека о жалобах в комитет ООН от детей, которые были депортированы

Кто отвечает за защиту прав человека в Украине

В соответствии со статьей 101 Конституции Украины парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина осуществляет Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

С июля 2022 года Уполномоченным ВРУ по правам человека является Дмитрий Лубинец.

В задачи Омбудсмена входят:

защита прав и свобод человека и гражданина, провозглашенных Конституцией Украины, законами Украины и международными договорами Украины;

соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина

предотвращение нарушений прав и свобод человека и гражданина или содействие их восстановлению;

содействие приведению законодательства Украины о правах и свободах человека и гражданина в соответствие с Конституцией Украины, международными стандартами в этой области;

улучшение и дальнейшее развитие международного сотрудничества в области защиты прав и свобод человека и гражданина;

предотвращение любых форм дискриминации в отношении реализации человеком своих прав и свобод;

содействие правовой информированности населения и защита конфиденциальной информации о личности.

рф планирует расшатать Украину "мирными протестами" в крупных городах: омбудсмен рассказал детали