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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Подано несколько, надеемся, что их будет сотни: Центр права человека о жалобах в комитет ООН от детей, которые были депортированы

Подано несколько, надеемся, что их будет сотни: Центр права человека о жалобах в комитет ООН от детей, которые были депортированы

Киев  •  УНН

 • 9118 просмотра

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В комитет ООН по правам человека поданы первые пилотные жалобы от имени депортированных рф украинских детей. Планируется подать от 10 до 15 жалоб до мая 2024 года, а решение ожидается до конца 2025 года.

Сейчас подано лишь несколько пилотных жалоб в комитет ООН по правам человека от имени детей, которые были депортированы рф и возвращены в Украину. Об этом сообщила юрист-эксперт Регионального Центра прав человека Екатерина Рашевская и добавила, что в будущем надеется, что таких жалоб будет сотни, передает УНН.

Об этом она сообщила во время мероприятия «Индивидуальные жалобы как механизм международной защиты детей: сотрудничество государства, гражданского общества и международных институтов».

Мы возвращаем детей (которые были депортированы рф - ред.), работаем с ними здесь на территории Украины. Эти дети стали свидетелями или пострадавшими от военных преступлений. Здесь нам пригодилась коммуникация с Екатериной Рашевской и Региональным Центром прав человека с которыми мы подписали меморандум в рамках которого мы приняли решение совместно работать вместе с детьми, которые возвращены над подачей индивидуальных жалоб в комитет ООН по правам человека и ликвидации расовой дискриминации

- рассказала представительница Уполномоченного по правам ребенка Ирина Суслова.

Рашевская сообщила, что на сегодня подано лишь несколько пилотных жалоб в комитет ООН по правам человека

На сегодня мы подали лишь несколько пилотных жалоб, они все были зарегистрированы, они все были поданы родителями от имени их детей. В каждом случае речь шла о навязывании российского гражданства, также были жалобы, где речь шла о свободе передвижения. Нам удалось доказать, что российская федерация депортировала не только детей без сопровождения, но и из окруженных городов депортировали детей вместе с родителями, обычно это кто-то из родителей, в нашем случае это была мама

 - сказала Рашевская.

Рашевская отметила, что этот процесс только начался и подготовка жалобы сложный и длительный процесс.

Мы уже проработали 6 детей, планируем подать от 10 до 15 до завершения нашего проекта, то есть это будет ориентировочно до конца апреля-мая этого года. Но мы не будем останавливать эту деятельность после того, как завершится проект. Мы очень сильно надеемся, что будем говорить в будущем о сотнях жалоб

- рассказала Рашевская.

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Также она прокомментировала сколько времени можно ожидать результатов рассмотрения жалоб.

Процессы не будут кратковременными и завтра мы не получим решение. Однако, мы готовы к тому, что до конца 2025 года мы будем отвечать на коммуникации комитета, это промежуточная стадия, когда они захотят что-то уточнить, получить возможно дополнительные документы, они получат позицию рф, позицию Украины

- сказала Рашевская.

Как объясняла Екатерина Рашевская Общественному, Международный уголовный суд рассматривает дела только чиновников, как то: Путин или Львова-Белова и на сегодня занимается исключительно депортацией и принудительным перемещением детей.

Комитет ООН по правам человека, потому что вообще не так много международных механизмов, которые доступны для таких семей и для таких детей. Наши истории касаются целого спектра нарушений прав ребенка. Не все они по классификации являются нарушениями, достигающими порога международных преступлений. То есть ими международный уголовный суд не занимается, но это не значит, что это не нарушение, которое должно быть наказано

- рассказала юрист.
Анна Мурашко

Анна Мурашко

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