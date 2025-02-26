Подано несколько, надеемся, что их будет сотни: Центр права человека о жалобах в комитет ООН от детей, которые были депортированы

Сейчас подано лишь несколько пилотных жалоб в комитет ООН по правам человека от имени детей, которые были депортированы рф и возвращены в Украину. Об этом сообщила юрист-эксперт Регионального Центра прав человека Екатерина Рашевская и добавила, что в будущем надеется, что таких жалоб будет сотни, передает УНН.

Об этом она сообщила во время мероприятия «Индивидуальные жалобы как механизм международной защиты детей: сотрудничество государства, гражданского общества и международных институтов».

Мы возвращаем детей (которые были депортированы рф - ред.), работаем с ними здесь на территории Украины. Эти дети стали свидетелями или пострадавшими от военных преступлений. Здесь нам пригодилась коммуникация с Екатериной Рашевской и Региональным Центром прав человека с которыми мы подписали меморандум в рамках которого мы приняли решение совместно работать вместе с детьми, которые возвращены над подачей индивидуальных жалоб в комитет ООН по правам человека и ликвидации расовой дискриминации - рассказала представительница Уполномоченного по правам ребенка Ирина Суслова.

Рашевская сообщила, что на сегодня подано лишь несколько пилотных жалоб в комитет ООН по правам человека

На сегодня мы подали лишь несколько пилотных жалоб, они все были зарегистрированы, они все были поданы родителями от имени их детей. В каждом случае речь шла о навязывании российского гражданства, также были жалобы, где речь шла о свободе передвижения. Нам удалось доказать, что российская федерация депортировала не только детей без сопровождения, но и из окруженных городов депортировали детей вместе с родителями, обычно это кто-то из родителей, в нашем случае это была мама - сказала Рашевская.

Рашевская отметила, что этот процесс только начался и подготовка жалобы сложный и длительный процесс.

Мы уже проработали 6 детей, планируем подать от 10 до 15 до завершения нашего проекта, то есть это будет ориентировочно до конца апреля-мая этого года. Но мы не будем останавливать эту деятельность после того, как завершится проект. Мы очень сильно надеемся, что будем говорить в будущем о сотнях жалоб - рассказала Рашевская.

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Также она прокомментировала сколько времени можно ожидать результатов рассмотрения жалоб.

Процессы не будут кратковременными и завтра мы не получим решение. Однако, мы готовы к тому, что до конца 2025 года мы будем отвечать на коммуникации комитета, это промежуточная стадия, когда они захотят что-то уточнить, получить возможно дополнительные документы, они получат позицию рф, позицию Украины - сказала Рашевская.

Как объясняла Екатерина Рашевская Общественному, Международный уголовный суд рассматривает дела только чиновников, как то: Путин или Львова-Белова и на сегодня занимается исключительно депортацией и принудительным перемещением детей.