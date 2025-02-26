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Подано кілька, сподіваємося, що їх буде сотні: Центр права людини про скарги до комітету ООН від дітей, які були депортовані

Київ  •  УНН

 • 35700 перегляди

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До комітету ООН з прав людини подано перші пілотні скарги від імені депортованих рф українських дітей. Планується подати від 10 до 15 скарг до травня 2024 року, а рішення очікується до кінця 2025 року.

Наразі подано лише кілька пілотних скарг до комітету ООН з прав людини від імені дітей, які були депортовані рф та повернуті в Україну. Про це повідомила юристка-експертка Регіонального Центру прав людини Катерина Рашевська та додала, що в майбутньому сподівається, що таких скарг буде сотні, передає УНН.

Про це вона повідомила під час заходу "Індивідуальні скарги як механізм міжнародного захисту дітей: співпраця держави, громадянського суспільства та міжнародних інституцій".

Ми повертаємо дітей (які були депортовані рф – ред.), працюємо з ними тут на території України. Ці діти стали свідками або постраждалими від воєнних злочинів. Тут при нагоді нам стала комунікація з Катериною Рашевською та Регіональним Центром прав людини з якими ми підписали меморандум в межах якого ми ухвалили рішення спільно працювати разом з дітьми, які повернуті над поданням індивідуальних скарг до комітету ООН з прав людини та ліквідації расової дискримінації

- розповіла представниця Уповноваженого з прав дитини Ірина Суслова.

Рашевська повідомила, що на сьогодні подано лише кілька пілотних скарг до комітету ООН з прав людини

На сьогодні ми подали лише кілька пілотних скарг, вони всі були зареєстровані, вони всі були подані батьками від імені їхніх дітей. В кожному випадку мова йшла про нав’язування російського громадянства, також були скарги, де мова йшла про свободу пересування. Нам вдалося довести, що російська федерація депортувала не лише дітей без супроводу, але й з оточених міст депортували дітей разом із батьками, зазвичай це хтось один з батьків, у нашому випадку це була мама

 - сказала Рашевська.

Рашевська зазначила, що цей процес тільки розпочався й підготовка скарги складний та тривалий процес.

Ми вже опрацювали 6 дітей, плануємо подати від 10 до 15 до завершення нашого проєкту, тобто це буде орієнтовно до кінця квітня-травня цього року. Але ми не будемо зупиняти цю діяльність після того, як завершиться проєкт. Ми дуже сильно сподіваємося, що будемо говорити в майбутньому про сотні скарг

- розповіла Рашевська.

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Також вона прокоментувала скільки часу можна очікувати на результати розгляду скарг.

Процеси не будуть короткотривалими і завтра ми не отримаємо рішення. Однак, ми готові до того, що до кінця 2025 року ми будемо відповідати на комунікації комітету, це проміжна стадія, коли вони захочуть щось уточнити, отримати можливо додаткові документи, вони отримають позицію рф, позицію України

- сказала Рашевська.

Як пояснювала Катерина Рашевська Суспільному, Міжнародний кримінальний суд розглядає справи тільки високопосадовців, як то: Путін чи Львова-Бєлова та на сьогодні опікується виключно депортацією і примусовим переміщенням дітей.

Комітет ООН з прав людини, тому що взагалі не так багато міжнародних механізмів, які доступні для таких родин і для таких дітей. Наші історії стосуються цілого спектра порушень прав дитини. Не всі вони за класифікацією є порушеннями, що сягають порогу міжнародних злочинів. Тобто ними міжнародний кримінальний суд не опікується, але це не означає, що це не порушення, яке має бути покаране

- розповіла юристка.
Анна Мурашко

Анна Мурашко

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