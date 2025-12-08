рф планирует расшатать Украину "мирными протестами" в крупных городах: омбудсмен рассказал детали

$42.060.13
49.000.23
ukenru
13:22 • 2412 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 8612 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 10791 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 10617 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 16720 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 10834 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00 • 11634 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 11905 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30 • 10121 просмотра
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Эксклюзив
08:10 • 25245 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.8м/с
83%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Коваленко: кадры с погибшими россиянами под Покровском свидетельствуют о неэффективности количественного превосходства в войне8 декабря, 04:16 • 25081 просмотра
Атака на Сумскую область: число раненых в результате вражеского удара по 9-этажному дому в Ахтырке возросло до семиPhotoVideo8 декабря, 05:14 • 4678 просмотра
Дроны атаковали ряд российских регионов, включая энгельс и саратов: вражеская ПВО била по гражданским домамPhotoVideo8 декабря, 06:54 • 12560 просмотра
Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп08:22 • 14172 просмотра
В подразделениях РФ погибших на Покровском направлении массово оформляют как "СЗЧ" - "Атеш"09:29 • 10055 просмотра
публикации
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
13:00 • 8618 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
12:25 • 10795 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
10:53 • 16724 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10 • 25250 просмотра
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 68725 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Донецкая область
Лондон
Реклама
УНН Lite
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10 • 25250 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 51298 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 61631 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 62505 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 76585 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Financial Times
Холм

рф планирует расшатать Украину "мирными протестами" в крупных городах: омбудсмен рассказал детали

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Российские спецслужбы планируют организовать протестные акции в Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве и Киеве. Они имеют целью дестабилизировать ситуацию и оказывать давление на руководство Украины.

рф планирует расшатать Украину "мирными протестами" в крупных городах: омбудсмен рассказал детали

Российские спецслужбы планируют расшатать ситуацию внутри Украины под видом якобы "мирных протестов". Спецслужбы рф планируют акции в Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве — а также в Киеве. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

По имеющейся информации, вражеские спецслужбы планируют организовать ряд протестных акций под условным названием "Против войны" в крупных городах юга и востока — Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве — а также в Киеве.

- сообщил Лубинец.

По его словам, рф стремится использовать человеческую боль и уязвимость: на материальной основе планируют привлекать преимущественно женщин, в том числе матерей наших военнослужащих — пленных и/или пропавших без вести. Враг рассчитывает, что именно это создаст нужный эмоциональный фон, обеспечит медийность и спровоцирует общественный резонанс.

По замыслу россии, эти меры должны стать инструментом дестабилизации внутриполитической ситуации и создания давления на украинское военно-политическое руководство — особенно на фоне активных консультаций Украины и США относительно условий прекращения войны. Мы должны четко осознавать: россия и в дальнейшем будет пытаться бить по самому чувствительному — доверию, единству, семьям наших Защитников и Защитниц. Именно поэтому важно сохранять бдительность и не позволить врагу использовать человеческую трагедию как инструмент информационной войны против Украины! 

- резюмировал Лубинец.

Антонина Туманова

ОбществоПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Митинги в Украине
Днепр
Соединённые Штаты
Украина
Николаев
Одесса
Киев
Харьков