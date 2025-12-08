рф планирует расшатать Украину "мирными протестами" в крупных городах: омбудсмен рассказал детали

Российские спецслужбы планируют расшатать ситуацию внутри Украины под видом якобы "мирных протестов". Спецслужбы рф планируют акции в Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве — а также в Киеве. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

По имеющейся информации, вражеские спецслужбы планируют организовать ряд протестных акций под условным названием "Против войны" в крупных городах юга и востока — Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве — а также в Киеве.

По его словам, рф стремится использовать человеческую боль и уязвимость: на материальной основе планируют привлекать преимущественно женщин, в том числе матерей наших военнослужащих — пленных и/или пропавших без вести. Враг рассчитывает, что именно это создаст нужный эмоциональный фон, обеспечит медийность и спровоцирует общественный резонанс.

По замыслу россии, эти меры должны стать инструментом дестабилизации внутриполитической ситуации и создания давления на украинское военно-политическое руководство — особенно на фоне активных консультаций Украины и США относительно условий прекращения войны. Мы должны четко осознавать: россия и в дальнейшем будет пытаться бить по самому чувствительному — доверию, единству, семьям наших Защитников и Защитниц. Именно поэтому важно сохранять бдительность и не позволить врагу использовать человеческую трагедию как инструмент информационной войны против Украины!