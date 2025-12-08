рф планує розхитати Україну "мирними протестами" у великих містах: омбудсмен розповів деталі

Російські спецслужби планують розхитати ситуацію всередині України під виглядом нібито "мирних протестів". Спецслужби рф планують акції в Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві — а також у Києві. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

За наявною інформацією, ворожі спецслужби планують організувати низку протестних акцій під умовною назвою "Проти війни" у великих містах півдня та сходу — Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві — а також у Києві

За його словами, рф прагне використати людський біль і вразливість: на матеріальній основі планують залучати переважно жінок, у тому числі матерів наших військовослужбовців — полонених та/або зниклих безвісти. Ворог розраховує, що саме це створить потрібний емоційний фон, забезпечить медійність і спровокує суспільний резонанс.

За задумом Росії, ці заходи мають стати інструментом дестабілізації внутрішньополітичної ситуації та створення тиску на українське військово-політичне керівництво — особливо на тлі активних консультацій України та США щодо умов припинення війни. Ми маємо чітко усвідомлювати: Росія й надалі намагатиметься бити по найчутливішому — довірі, єдності, родинах наших Захисників та Захисниць. Саме тому важливо зберігати пильність і не дозволити ворогу використати людську трагедію як інструмент інформаційної війни проти України!