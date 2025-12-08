$42.060.13
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
рф планує розхитати Україну "мирними протестами" у великих містах: омбудсмен розповів деталі

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Російські спецслужби планують організувати протестні акції в Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві та Києві. Вони мають на меті дестабілізувати ситуацію та чинити тиск на керівництво України.

рф планує розхитати Україну "мирними протестами" у великих містах: омбудсмен розповів деталі

Російські спецслужби планують розхитати ситуацію всередині України під виглядом нібито "мирних протестів". Спецслужби рф планують акції в Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві — а також у Києві. Про це повідомив  Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

За наявною інформацією, ворожі спецслужби планують організувати низку протестних акцій під умовною назвою "Проти війни" у великих містах півдня та сходу — Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві — а також у Києві 

- повідомив Лубінець.

За його словами, рф прагне використати людський біль і вразливість: на матеріальній основі планують залучати переважно жінок, у тому числі матерів наших військовослужбовців — полонених та/або зниклих безвісти. Ворог розраховує, що саме це створить потрібний емоційний фон, забезпечить медійність і спровокує суспільний резонанс.

За задумом Росії, ці заходи мають стати інструментом дестабілізації внутрішньополітичної ситуації та створення тиску на українське військово-політичне керівництво — особливо на тлі активних консультацій України та США щодо умов припинення війни. Ми маємо чітко усвідомлювати: Росія й надалі намагатиметься бити по найчутливішому — довірі, єдності, родинах наших Захисників та Захисниць. Саме тому важливо зберігати пильність і не дозволити ворогу використати людську трагедію як інструмент інформаційної війни проти України! 

- резюмував Лубінець.

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Мітинги в Україні
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Україна
Миколаїв
Одеса
Київ
Харків