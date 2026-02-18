Сийярто ответил Сибиге: безопасность Венгрии гарантирует НАТО, а не Украина

$43.260.09
Эксклюзив
12:34 • 3048 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
10:59 • 9220 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 8722 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
10:05 • 14252 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
09:44 • 17729 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток РФ затянуть переговоры
08:42 • 14520 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
07:55 • 15894 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 24577 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 38906 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 38762 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Популярные новости
Новая «моральная» вертикаль кремля готовит россиян к долгой войне против Украины и Запада – СВР18 февраля, 04:03 • 9876 просмотра
"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве18 февраля, 05:31 • 17533 просмотра
Масштабный сбой произошел ночью в работе сервисов Google, YouTube и CloudflarePhoto18 февраля, 06:29 • 20454 просмотра
Делец организовал миллионную схему на поставках войску баллистических очков, которые простреливались, ему объявили подозрение - Генпрокурор07:39 • 7736 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Женеве завершились - росСМИ09:58 • 13086 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?13:04 • 898 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
12:34 • 3048 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 49596 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 64454 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 71127 просмотра
УНН Lite
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto12:23 • 1216 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto11:16 • 3674 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 17625 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 30252 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 25503 просмотра
Сийярто ответил Сибиге: безопасность Венгрии гарантирует НАТО, а не Украина

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что россия не нападала ни на одну страну ЕС, а Украина защищает только себя. Он добавил, что безопасность Венгрии и других государств ЕС гарантирует НАТО.

Сийярто ответил Сибиге: безопасность Венгрии гарантирует НАТО, а не Украина

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что россия не атаковала ни одно государство - члена Европейского Союза, а Украина, по его словам, защищает только себя. Об этом Сийярто написал в соцсети X, передает УНН.

Подробности

По словам венгерского министра, Венгрия не имеет никаких обязательств перед Украиной, а безопасность страны и других государств ЕС гарантирует НАТО.

Украина защищает себя. Мы ничего не должны Украине. Нашу безопасность гарантирует НАТО, а не Украина

- написал Сийярто.

Напомним

Заявление Сийярто прозвучало в ответ на слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который ранее подчеркнул, что Украина сдерживает российскую агрессию и фактически выигрывает время для всей Европы, не позволяя российским танкам двигаться по европейским улицам.

Андрей Тимощенков

российская пропаганда
Социальная сеть
Война в Украине
Андрей Сибига
Петер Сийярто
НАТО
Европейский Союз
Венгрия
Украина