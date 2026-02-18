Сийярто ответил Сибиге: безопасность Венгрии гарантирует НАТО, а не Украина
Киев • УНН
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что россия не нападала ни на одну страну ЕС, а Украина защищает только себя. Он добавил, что безопасность Венгрии и других государств ЕС гарантирует НАТО.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что россия не атаковала ни одно государство - члена Европейского Союза, а Украина, по его словам, защищает только себя. Об этом Сийярто написал в соцсети X, передает УНН.
Подробности
По словам венгерского министра, Венгрия не имеет никаких обязательств перед Украиной, а безопасность страны и других государств ЕС гарантирует НАТО.
Украина защищает себя. Мы ничего не должны Украине. Нашу безопасность гарантирует НАТО, а не Украина
Напомним
Заявление Сийярто прозвучало в ответ на слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который ранее подчеркнул, что Украина сдерживает российскую агрессию и фактически выигрывает время для всей Европы, не позволяя российским танкам двигаться по европейским улицам.