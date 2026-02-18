Сійярто відповів Сибізі: безпеку Угорщини гарантує НАТО, а не Україна

$43.260.09
uk
Ексклюзив
12:34 • 3150 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
10:59 • 9340 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 8836 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05 • 14310 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 17780 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42 • 14537 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
07:55 • 15904 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 24585 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 38912 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 38767 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Нова "моральна" вертикаль кремля готує росіян до довгої війни проти України і Заходу - СЗР18 лютого, 04:03 • 10043 перегляди
"Успіх Трампа": Віткофф заявив про значний прогрес у переговорах України та росії в Женеві18 лютого, 05:31 • 17661 перегляди
Масштабний збій стався вночі у роботі сервісів Google, YouTube та CloudflarePhoto18 лютого, 06:29 • 20582 перегляди
Ділок організував мільйону схему на поставках війську балістичних окулярів, які прострілювалися, йому оголосили підозру - Генпрокурор07:39 • 8010 перегляди
Переговори України, США та рф у Женеві завершилися - росЗМІ09:58 • 13305 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?13:04 • 972 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
12:34 • 3150 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 49626 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 64488 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 71158 перегляди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Віктор Ляшко
Петер Сіярто
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Одеса
Угорщина
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto12:23 • 1242 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto11:16 • 3690 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 17634 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 30261 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 25511 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
The Guardian

Сійярто відповів Сибізі: безпеку Угорщини гарантує НАТО, а не Україна

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що росія не нападала на жодну країну ЄС, а Україна захищає лише себе. Він додав, що безпеку Угорщини та інших держав ЄС гарантує НАТО.

Сійярто відповів Сибізі: безпеку Угорщини гарантує НАТО, а не Україна

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що росія не атакувала жодну державу - члена Європейського Союзу, а Україна, за його словами, захищає лише себе. Про це Сійярто написав у соцмережі X, передає УНН.

Деталі

За словами угорського міністра, Угорщина не має жодних зобов’язань перед Україною, а безпеку країни та інших держав ЄС гарантує НАТО.

Україна захищає себе. Ми нічого не винні Україні. Нашу безпеку гарантує НАТО, а не Україна

- написав Сійярто.

Нагадаємо

Заява Сійярто пролунала у відповідь на слова міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який раніше наголосив, що Україна стримує російську агресію та фактично виграє час для всієї Європи, не дозволяючи російським танкам рухатися європейськими вулицями.

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Петер Сіярто
НАТО
Європейський Союз
Угорщина
Україна