Сійярто відповів Сибізі: безпеку Угорщини гарантує НАТО, а не Україна
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що росія не нападала на жодну країну ЄС, а Україна захищає лише себе. Він додав, що безпеку Угорщини та інших держав ЄС гарантує НАТО.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що росія не атакувала жодну державу - члена Європейського Союзу, а Україна, за його словами, захищає лише себе. Про це Сійярто написав у соцмережі X, передає УНН.
Деталі
За словами угорського міністра, Угорщина не має жодних зобов’язань перед Україною, а безпеку країни та інших держав ЄС гарантує НАТО.
Україна захищає себе. Ми нічого не винні Україні. Нашу безпеку гарантує НАТО, а не Україна
Нагадаємо
Заява Сійярто пролунала у відповідь на слова міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який раніше наголосив, що Україна стримує російську агресію та фактично виграє час для всієї Європи, не дозволяючи російським танкам рухатися європейськими вулицями.