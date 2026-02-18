$43.260.09
Ексклюзив
10:59 • 3458 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 1710 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05 • 9414 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 12228 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42 • 11641 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
07:55 • 13960 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 23024 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 38012 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 37953 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 37999 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
Сибіга відповів на заяву Сійярто про те, що Україна нібито затягує війну

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на заяву глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, наголосивши, що позиція Будапешта ігнорує реальну ціну, яку Україна платить за безпеку Європи. Сибіга підкреслив, що Україна стримує російську агресію, не дозволяючи їй поширитися на інші європейські країни.

Сибіга відповів на заяву Сійярто про те, що Україна нібито затягує війну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, наголосивши, що позиція Будапешта ігнорує реальну ціну, яку Україна платить за безпеку Європи. Про це повідомили у МЗС України, передає УНН.

Деталі

Проросійський міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна нібито не захищає Європу, а безпеку держав-членів гарантує НАТО. Також на його думку українська сторона затягує війну.

Цікаво, що думають про це безсоромне твердження етнічні угорці, які захищають Україну

- заявив Андрій Сибіга.

Він підкреслив, що саме Україна стримує російську агресію, не дозволяючи їй поширитися на інші європейські країни.

Україна виграє час для Європи, не даючи російським танкам роз’їжджати європейськими вулицями, як це було в 1956 році в Будапешті

- зазначив міністр.

Глава українського МЗС також натякнув на справжні мотиви угорської позиції.

Мабуть, російські нагороди та прибутки від енергетики викликають амнезію

- додав він.

Нагадаємо

Уряд Угорщини вважає, що швидкий вступ України до ЄС загрожує блоку війною з росією та завдасть шкоди економіці. Прем'єр-міністр Орбан різко атакував Зеленського через заяву про готовність України до вступу до 2027 року.

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Енергетика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
НАТО
Європейський Союз
Європа
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна