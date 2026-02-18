Сибіга відповів на заяву Сійярто про те, що Україна нібито затягує війну
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на заяву глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, наголосивши, що позиція Будапешта ігнорує реальну ціну, яку Україна платить за безпеку Європи. Сибіга підкреслив, що Україна стримує російську агресію, не дозволяючи їй поширитися на інші європейські країни.
Деталі
Проросійський міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна нібито не захищає Європу, а безпеку держав-членів гарантує НАТО. Також на його думку українська сторона затягує війну.
Цікаво, що думають про це безсоромне твердження етнічні угорці, які захищають Україну
Він підкреслив, що саме Україна стримує російську агресію, не дозволяючи їй поширитися на інші європейські країни.
Україна виграє час для Європи, не даючи російським танкам роз’їжджати європейськими вулицями, як це було в 1956 році в Будапешті
Глава українського МЗС також натякнув на справжні мотиви угорської позиції.
Мабуть, російські нагороди та прибутки від енергетики викликають амнезію
Нагадаємо
Уряд Угорщини вважає, що швидкий вступ України до ЄС загрожує блоку війною з росією та завдасть шкоди економіці. Прем'єр-міністр Орбан різко атакував Зеленського через заяву про готовність України до вступу до 2027 року.