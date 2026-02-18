Сибіга відповів на заяву Сійярто про те, що Україна нібито затягує війну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на заяву глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, наголосивши, що позиція Будапешта ігнорує реальну ціну, яку Україна платить за безпеку Європи. Сибіга підкреслив, що Україна стримує російську агресію, не дозволяючи їй поширитися на інші європейські країни.