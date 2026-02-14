В уряді Угорщини вважають, що швидкий вступ України до Європейського Союзу загрожує блоку війною з росією і завдасть шкоди економіці. Про це йдеться у матеріалі Berliner Zeitung, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що "тон між Будапештом та Києвом стає жорсткішим": у суперечці щодо потенційного вступу України до ЄС прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко атакував президента Володимира Зеленського та відкрито суперечив йому. Приводом стала вимога Зеленського про те, що Україна має бути "технічно готова" до вступу до ЄС до 2027 року.

Будапешт відкрито виступає проти бажання Києва прискорити процес вступу. В Угорщині уряд Орбана вже кілька місяців застерігає від "поспішної" інтеграції України до Європейського Союзу. Швидке вступлення несе ризик прямого військового конфлікту з росією та завдасть серйозної шкоди європейській економіці - пише видання з посиланням на джерела в угорському уряді.

Вказується, що Будапешт звинувачує "брюссельську еліту" в нібито ігноруванні волі угорського народу і чиненні політичного тиску на країну. Це відбувається на тлі майбутніх виборів до парламенту, які відбудуться у квітні.

"Зі свого боку, Зеленський бачить Україну на незворотному шляху до Заходу. З початку війни у ​​2022 році політичне керівництво в Києві оголосило вступ до ЄС стратегічним пріоритетом. До потенційного членства України в ЄС, ймовірно, будуть подальші відкриті зіткнення між Будапештом та Києвом", - прогнозують автори статті.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав інші країни не надсилати свої гроші в Україну. Він вважає, що "війна шкодить бізнесу", але не згадує, що цю війну почала не Україна, а росія.

