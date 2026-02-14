В Угорщині вважають швидкий вступ України до ЄС загрозою війни з росією - ЗМІ

$42.990.04
51.030.17
ukenru
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 13918 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 28319 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 26929 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 28488 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 53379 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 71390 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 53524 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 33111 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 43797 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 70339 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0.8м/с
93%
735мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Міжнародному легіоні ГУР підтвердили, що у боях за Україну загинули чотири іноземціPhoto13 лютого, 21:18 • 7292 перегляди
Оновлено правила набуття громадянства України для іноземців-військових: що зміниться13 лютого, 21:21 • 6710 перегляди
Рубіо скасував зустріч з лідерами Європи щодо війни в Україні на Мюнхенській конференції13 лютого, 21:59 • 7266 перегляди
російський дрон знищив будівлю райдержадміністрації на Чернігівщині13 лютого, 22:32 • 10014 перегляди
Шмигаль: Київ та область отримали 20 МВт розподіленої генерації, очікуються нові потужності23:38 • 5202 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 53364 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 71375 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 54274 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 73131 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 114403 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Іран
Реклама
УНН Lite
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 7268 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 10654 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 34062 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 34504 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 38246 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення

В Угорщині вважають швидкий вступ України до ЄС загрозою війни з росією - ЗМІ

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Уряд Угорщини вважає, що швидкий вступ України до ЄС загрожує блоку війною з росією та завдасть шкоди економіці. Прем'єр-міністр Орбан різко атакував Зеленського через заяву про готовність України до вступу до 2027 року.

В Угорщині вважають швидкий вступ України до ЄС загрозою війни з росією - ЗМІ

В уряді Угорщини вважають, що швидкий вступ України до Європейського Союзу загрожує блоку війною з росією і завдасть шкоди економіці. Про це йдеться у матеріалі Berliner Zeitung, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що "тон між Будапештом та Києвом стає жорсткішим": у суперечці щодо потенційного вступу України до ЄС прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко атакував президента Володимира Зеленського та відкрито суперечив йому. Приводом стала вимога Зеленського про те, що Україна має бути "технічно готова" до вступу до ЄС до 2027 року.

Будапешт відкрито виступає проти бажання Києва прискорити процес вступу. В Угорщині уряд Орбана вже кілька місяців застерігає від "поспішної" інтеграції України до Європейського Союзу. Швидке вступлення несе ризик прямого військового конфлікту з росією та завдасть серйозної шкоди європейській економіці

- пише видання з посиланням на джерела в угорському уряді.

Вказується, що Будапешт звинувачує "брюссельську еліту" в нібито ігноруванні волі угорського народу і чиненні політичного тиску на країну. Це відбувається на тлі майбутніх виборів до парламенту, які відбудуться у квітні.

"Зі свого боку, Зеленський бачить Україну на незворотному шляху до Заходу. З початку війни у ​​2022 році політичне керівництво в Києві оголосило вступ до ЄС стратегічним пріоритетом. До потенційного членства України в ЄС, ймовірно, будуть подальші відкриті зіткнення між Будапештом та Києвом", - прогнозують автори статті.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав інші країни не надсилати свої гроші в Україну. Він вважає, що "війна шкодить бізнесу", але не згадує, що цю війну почала не Україна, а росія.

Віктор Орбан звинуватив Брюссель і Київ у "плані війни" проти Будапешта через вступ України до ЄС11.02.26, 13:58 • 5097 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Угорщина
Будапешт
Україна
Київ