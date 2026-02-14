В правительстве Венгрии считают, что быстрое вступление Украины в Европейский Союз угрожает блоку войной с Россией и нанесет ущерб экономике. Об этом говорится в материале Berliner Zeitung, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что "тон между Будапештом и Киевом становится жестче": в споре относительно потенциального вступления Украины в ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко атаковал президента Владимира Зеленского и открыто противоречил ему. Поводом стало требование Зеленского о том, что Украина должна быть "технически готова" к вступлению в ЕС до 2027 года.

Будапешт открыто выступает против желания Киева ускорить процесс вступления. В Венгрии правительство Орбана уже несколько месяцев предостерегает от "поспешной" интеграции Украины в Европейский Союз. Быстрое вступление несет риск прямого военного конфликта с Россией и нанесет серьезный ущерб европейской экономике - пишет издание со ссылкой на источники в венгерском правительстве.

Указывается, что Будапешт обвиняет "брюссельскую элиту" в якобы игнорировании воли венгерского народа и оказании политического давления на страну. Это происходит на фоне предстоящих выборов в парламент, которые состоятся в апреле.

"Со своей стороны, Зеленский видит Украину на необратимом пути к Западу. С начала войны в 2022 году политическое руководство в Киеве объявило вступление в ЕС стратегическим приоритетом. До потенциального членства Украины в ЕС, вероятно, будут дальнейшие открытые столкновения между Будапештом и Киевом", - прогнозируют авторы статьи.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал другие страны не отправлять свои деньги в Украину. Он считает, что "война вредит бизнесу", но не упоминает, что эту войну начала не Украина, а Россия.

