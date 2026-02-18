Сибига ответил на заявление Сийярто о том, что Украина якобы затягивает войну
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, подчеркнув, что позиция Будапешта игнорирует реальную цену, которую Украина платит за безопасность Европы. Сибига подчеркнул, что Украина сдерживает российскую агрессию, не позволяя ей распространиться на другие европейские страны.
Подробности
Пророссийский министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина якобы не защищает Европу, а безопасность государств-членов гарантирует НАТО. Также, по его мнению, украинская сторона затягивает войну.
Интересно, что думают об этом бесстыдном утверждении этнические венгры, защищающие Украину
Он подчеркнул, что именно Украина сдерживает российскую агрессию, не позволяя ей распространиться на другие европейские страны.
Украина выигрывает время для Европы, не давая российским танкам разъезжать по европейским улицам, как это было в 1956 году в Будапеште
Глава украинского МИД также намекнул на истинные мотивы венгерской позиции.
Видимо, российские награды и доходы от энергетики вызывают амнезию
Напомним
Правительство Венгрии считает, что быстрое вступление Украины в ЕС угрожает блоку войной с Россией и нанесет ущерб экономике. Премьер-министр Орбан резко атаковал Зеленского из-за заявления о готовности Украины к вступлению до 2027 года.