Сибига ответил на заявление Сийярто о том, что Украина якобы затягивает войну

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, подчеркнув, что позиция Будапешта игнорирует реальную цену, которую Украина платит за безопасность Европы. Сибига подчеркнул, что Украина сдерживает российскую агрессию, не позволяя ей распространиться на другие европейские страны.