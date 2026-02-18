$43.260.09
Сибига ответил на заявление Сийярто о том, что Украина якобы затягивает войну

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, подчеркнув, что позиция Будапешта игнорирует реальную цену, которую Украина платит за безопасность Европы. Сибига подчеркнул, что Украина сдерживает российскую агрессию, не позволяя ей распространиться на другие европейские страны.

Сибига ответил на заявление Сийярто о том, что Украина якобы затягивает войну

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, подчеркнув, что позиция Будапешта игнорирует реальную цену, которую Украина платит за безопасность Европы. Об этом сообщили в МИД Украины, передает УНН.

Подробности

Пророссийский министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина якобы не защищает Европу, а безопасность государств-членов гарантирует НАТО. Также, по его мнению, украинская сторона затягивает войну.

Интересно, что думают об этом бесстыдном утверждении этнические венгры, защищающие Украину

- заявил Андрей Сибига.

Он подчеркнул, что именно Украина сдерживает российскую агрессию, не позволяя ей распространиться на другие европейские страны.

Украина выигрывает время для Европы, не давая российским танкам разъезжать по европейским улицам, как это было в 1956 году в Будапеште

- отметил министр.

Глава украинского МИД также намекнул на истинные мотивы венгерской позиции.

Видимо, российские награды и доходы от энергетики вызывают амнезию

- добавил он.

Напомним

Правительство Венгрии считает, что быстрое вступление Украины в ЕС угрожает блоку войной с Россией и нанесет ущерб экономике. Премьер-министр Орбан резко атаковал Зеленского из-за заявления о готовности Украины к вступлению до 2027 года.

Андрей Тимощенков

