Сийярто обещал лаврову документы о вступлении Украины в ЕС - СМИ опубликовали новые "сливы" аудиопереговоров

$43.490.0950.270.05
ukenru
Эксклюзив
10335 просмотра
Новые мины "Пряник" в Херсоне – как россия готовится покрывать города Украины взрывчаткой
Эксклюзив
20912 просмотра
Каре в переломные периоды жизни: помогает ли изменение внешности пережить кризис
8 апреля, 11:55 • 18495 просмотра
Украина ждет посланников Трампа - в МИД заявили об открытости к визиту и продолжению работы над гарантиями безопасности с США
8 апреля, 09:00 • 22284 просмотра
Цены на топливо должны снизиться на фоне подешевения нефти, с запасами стабильно - Премьер
8 апреля, 08:49 • 16097 просмотра
Зеленский после соглашения Трампа с Ираном повторил о готовности зеркального ответа на прекращение огня россией
Эксклюзив
8 апреля, 06:52 • 24894 просмотра
Как выбрать детский сад и не навредить ребенку - советы психолога для родителей
7 апреля, 22:47 • 33118 просмотра
Трамп объявил о приостановке атак на Иран на две недели
Эксклюзив
7 апреля, 19:27 • 45466 просмотра
Возможен ли ядерный удар США по Ирану и что будет дальше с войной на Ближнем Востоке
7 апреля, 18:30 • 36840 просмотра
Умер легендарный тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу
Эксклюзив
7 апреля, 14:48 • 35482 просмотра
Выборы в Венгрии под угрозой манипуляций, Орбан может отменить голосование - эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
3.3м/с
84%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зендея и Сидни Суини поразили контрастными платьями на премьере нового сезона "Эйфории"Video8 апреля, 08:35 • 15223 просмотра
От иностранных НПЗ до колонки на АЗС - как формируется и от чего зависит цена на топливо в Украине8 апреля, 09:08 • 31948 просмотра
Попытка обложить налогом аренду самолетов за границей бьет по авиаотрасли и репутации Украины на международной арене8 апреля, 10:46 • 26720 просмотра
Клиника Odrex теряет пациентов из-за публичных скандалов: активисты StopOdrex публикуют новые шокирующие отзывы8 апреля, 10:58 • 25427 просмотра
ЕС внедряет новую систему пересечения границы — что изменится для украинцев и что нужно знать14:21 • 15017 просмотра
публикации
Как отключить безопасный режим на телефоне: инструкция для Android и iPhonePhoto16:36 • 4584 просмотра
ЕС внедряет новую систему пересечения границы — что изменится для украинцев и что нужно знать14:21 • 15044 просмотра
Клиника Odrex теряет пациентов из-за публичных скандалов: активисты StopOdrex публикуют новые шокирующие отзывы8 апреля, 10:58 • 25447 просмотра
Попытка обложить налогом аренду самолетов за границей бьет по авиаотрасли и репутации Украины на международной арене8 апреля, 10:46 • 26740 просмотра
От иностранных НПЗ до колонки на АЗС - как формируется и от чего зависит цена на топливо в Украине8 апреля, 09:08 • 31966 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Пит Хегсетх
Виктор Орбан
Илан Шор
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Израиль
Пакистан
Реклама
УНН Lite
Зендея и Сидни Суини поразили контрастными платьями на премьере нового сезона "Эйфории"Video8 апреля, 08:35 • 15240 просмотра
Канье Уэсту запретили въезд в Британию и отменили фестиваль Wireless7 апреля, 17:09 • 21283 просмотра
Netflix выпустил игровое приложение Playground для детей до восьми лет7 апреля, 00:55 • 28833 просмотра
Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой6 апреля, 17:48 • 31372 просмотра
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo6 апреля, 10:58 • 41376 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
The New York Times
Financial Times

Сийярто обещал лаврову документы о вступлении Украины в ЕС - СМИ опубликовали новые "сливы" аудиопереговоров

Киев • УНН

 • 766 просмотра

Обнародованы записи разговоров глав МИД Венгрии и рф относительно переговоров в Брюсселе. Сийярто информировал кремль об условиях вступления Украины и нацменьшинств.

Издание VSquare опубликовало новые аудиозаписи главы МИД Венгрии Петера Сийярто с главой МИД рф Сергеем Лавровым, в которых Сийярто обещает передать россии документ по переговорам о вступлении Украины в ЕС, передает УНН

Детали

Как пишет издание, 14 декабря 2023 года на заседании Европейского Совета в Брюсселе лидеры ЕС собрались, чтобы начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, однако столкнулись с резким сопротивлением со стороны одной из своих стран: Венгрии.

Премьер-министр Виктор Орбан угрожал наложить вето на это решение и использовал этот вопрос как рычаг в своих спорах с Брюсселем относительно более 22 млрд евро средств из фондов сплочения и восстановления ЕС, замороженных из-за нарушения Венгрией принципов верховенства права 

- пишет издание. 

Утверждается, что Орбана, как всегда, сопровождал министр иностранных дел Петер Сийярто, который во время одного из перерывов вышел из зала заседаний, чтобы позвонить своему российскому коллеге Сергею Лаврову.

"Петр, как дела? У меня все хорошо", - поприветствовал Лавров Сийярто, который добросовестно рассказал, как проходят переговоры и что предусматривает план Венгрии по этой встрече. 

Как отмечает издание, Лаврову, несомненно, понравилось то, что он услышал. "Хорошо, хорошо, да, да, отлично. Иногда доброжелательный прямой шантаж - это лучший вариант", - добавил Лавров. 

Однако, как утверждает издание, венгерский шантаж на этот раз не сработал. 

Виктор Орбан покинул зал во время голосования по открытию переговоров о вступлении Украины в ЕС - это было частью заранее спланированного хода (немецкий канцлер отправила Орбана из зала выпить кофе), что позволило остальным 26 лидерам принять решение единогласно, тогда как Венгрия воздержалась, и таким образом сохранить лицо. Сийярто, тем не менее, остался, чтобы наблюдать за переговорами, информируя Кремль почти в режиме реального времени 

- отмечает издание. 

Также издание добавляет, что 2 июля 2024 года, когда Орбан посетил Украину, где встретился с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве, Сийярто снова позвонил Лаврову, чтобы "проинформировать его". 

Кроме того, 4 июля того же года Сийярто согласился передать россии документ по переговорам о вступлении Украины в ЕС. Глава МИД рф просил передать текст, мол, хочет посмотреть формулировки о нацменьшинствах.

Лавров: "Слушай, я также хотел позвонить и узнать о компромиссе, которого вы достигли с Европейским Союзом по открытию переговоров о вступлении Украины".

Сийярто: "Да".

Лавров: "И были сообщения, что решающую роль сыграла формулировка о национальных меньшинствах".

Сийярто: "Безусловно, так оно и было. Абсолютно так".

Лавров: "Мы пытаемся получить текст документа, но…"

Сийярто: "Я немедленно это сделаю. Я отправлю это в свое посольство в москве, а мой посол перешлет это вашему руководителю аппарата, и тогда оно будет в вашем распоряжении". 

Напомним 

"Горячая линия" между главой МИД Венгрии Петером Сийярто и главой МИД рф Сергеем Лавровым предоставила россии стратегическую информацию по критическим вопросам ЕС.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Петер Сийярто
Европейский Союз
Брюссель
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина
Виктор Орбан
Молдова
Киев