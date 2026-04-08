Сийярто обещал лаврову документы о вступлении Украины в ЕС - СМИ опубликовали новые "сливы" аудиопереговоров

Издание VSquare опубликовало новые аудиозаписи главы МИД Венгрии Петера Сийярто с главой МИД рф Сергеем Лавровым, в которых Сийярто обещает передать россии документ по переговорам о вступлении Украины в ЕС, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, 14 декабря 2023 года на заседании Европейского Совета в Брюсселе лидеры ЕС собрались, чтобы начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, однако столкнулись с резким сопротивлением со стороны одной из своих стран: Венгрии.

Премьер-министр Виктор Орбан угрожал наложить вето на это решение и использовал этот вопрос как рычаг в своих спорах с Брюсселем относительно более 22 млрд евро средств из фондов сплочения и восстановления ЕС, замороженных из-за нарушения Венгрией принципов верховенства права - пишет издание.

Утверждается, что Орбана, как всегда, сопровождал министр иностранных дел Петер Сийярто, который во время одного из перерывов вышел из зала заседаний, чтобы позвонить своему российскому коллеге Сергею Лаврову.

"Петр, как дела? У меня все хорошо", - поприветствовал Лавров Сийярто, который добросовестно рассказал, как проходят переговоры и что предусматривает план Венгрии по этой встрече.

Как отмечает издание, Лаврову, несомненно, понравилось то, что он услышал. "Хорошо, хорошо, да, да, отлично. Иногда доброжелательный прямой шантаж - это лучший вариант", - добавил Лавров.

Однако, как утверждает издание, венгерский шантаж на этот раз не сработал.

Виктор Орбан покинул зал во время голосования по открытию переговоров о вступлении Украины в ЕС - это было частью заранее спланированного хода (немецкий канцлер отправила Орбана из зала выпить кофе), что позволило остальным 26 лидерам принять решение единогласно, тогда как Венгрия воздержалась, и таким образом сохранить лицо. Сийярто, тем не менее, остался, чтобы наблюдать за переговорами, информируя Кремль почти в режиме реального времени - отмечает издание.

Также издание добавляет, что 2 июля 2024 года, когда Орбан посетил Украину, где встретился с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве, Сийярто снова позвонил Лаврову, чтобы "проинформировать его".

Кроме того, 4 июля того же года Сийярто согласился передать россии документ по переговорам о вступлении Украины в ЕС. Глава МИД рф просил передать текст, мол, хочет посмотреть формулировки о нацменьшинствах.

Лавров: "Слушай, я также хотел позвонить и узнать о компромиссе, которого вы достигли с Европейским Союзом по открытию переговоров о вступлении Украины".

Сийярто: "Да".

Лавров: "И были сообщения, что решающую роль сыграла формулировка о национальных меньшинствах".

Сийярто: "Безусловно, так оно и было. Абсолютно так".

Лавров: "Мы пытаемся получить текст документа, но…"

Сийярто: "Я немедленно это сделаю. Я отправлю это в свое посольство в москве, а мой посол перешлет это вашему руководителю аппарата, и тогда оно будет в вашем распоряжении".

Напомним

"Горячая линия" между главой МИД Венгрии Петером Сийярто и главой МИД рф Сергеем Лавровым предоставила россии стратегическую информацию по критическим вопросам ЕС.