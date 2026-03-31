"Гаряча лінія" між Сійярто і лавровим надала рф стратегічну інформацію щодо критичних питань ЄС - у ЗМІ злили аудіо переговорів

"Гаряча лінія" між головою МЗС Угорщини Петером Сійярто та головою мзс рф сергієм лавровим надала росії стратегічну інформацію щодо критичних питань ЄС, повідомляє VSquare, оприлюднивши аудіо переговорів, пише УНН.

"Тепер у нас є докази того, що міністр закордонних справ Угорщини діяв від імені кремля, докладаючи зусиль для виключення з санкційних списків росіян, зокрема сестри Алішера Усманова", - пише VSquare, проєкт незалежних журналістів-розслідувачів, що спеціалізується на висвітленні тем у Центральній Європі (V4 та сусідні країни).

Як зазначається, "в іншій розмові із заступником міністра енергетики росії Сійярто говорить про те, що докладає всіх зусиль для скасування пакету санкцій ЄС, і пропонує спробувати врятувати російські суб'єкти господарювання від санкцій".

Вказано, що, "за словами Сійярто, уряд Словаччини також допомагає цим скоординованим російсько-угорським зусиллям".

Сійярто зізнався у регулярних дзвінках лаврову під час засідань ЄС