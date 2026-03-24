Сійярто зізнався у регулярних дзвінках лаврову під час засідань ЄС
Київ • УНН
Глава МЗС Угорщини підтвердив контакти з російським колегою щодо питань енергетики та безпеки. ЄС обмежив обмін секретними даними з Угорщиною через ризик витоку в рф.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто визнав, що регулярно контактує зі своїм російським колегою сергієм лавровим під час закритих засідань ЄС з питань зовнішньої політики. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.
Деталі
Сійярто підтвердив факт своїх телефонних розмов з лавровим, стверджуючи, що рішення ЄС щодо енергетики, автомобільної промисловості та безпеки безпосередньо впливають на відносини Угорщини з партнерами поза межами блоку.
Ці питання необхідно обговорювати з нашими партнерами поза межами Європейського Союзу. Я спілкуюся не лише з російським міністром закордонних справ, а й з нашими американськими, турецькими, ізраїльськими, сербськими та іншими колегами до і після засідань Ради Європейського Союзу. Мої слова можуть прозвучати різко, але дипломатія - це саме спілкування з лідерами інших країн
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто тривалий час забезпечував росіян доступом до закритих обговорень у ЄС - російські хакери також мали повний доступ до мереж угорського міністерства.
Через це Європейський Союз вирішив скоротити обмін конфіденційними даними з Будапештом.
Згодом прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан доручив здійснити розслідування з цього приводу.