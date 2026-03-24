Сийярто признался в регулярных звонках лаврову во время заседаний ЕС
Киев • УНН
Глава МИД Венгрии подтвердил контакты с российским коллегой по вопросам энергетики и безопасности. ЕС ограничил обмен секретными данными с Венгрией из-за риска утечки в рф.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто признал, что регулярно контактирует со своим российским коллегой сергеем лавровым во время закрытых заседаний ЕС по вопросам внешней политики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
Детали
Сийярто подтвердил факт своих телефонных разговоров с лавровым, утверждая, что решения ЕС по энергетике, автомобильной промышленности и безопасности напрямую влияют на отношения Венгрии с партнерами вне блока.
Эти вопросы необходимо обсуждать с нашими партнерами вне Европейского Союза. Я общаюсь не только с российским министром иностранных дел, но и с нашими американскими, турецкими, израильскими, сербскими и другими коллегами до и после заседаний Совета Европейского Союза. Мои слова могут прозвучать резко, но дипломатия - это именно общение с лидерами других стран
Напомним
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто долгое время обеспечивал россиян доступом к закрытым обсуждениям в ЕС - российские хакеры также имели полный доступ к сетям венгерского министерства.
Из-за этого Европейский Союз решил сократить обмен конфиденциальными данными с Будапештом.
Впоследствии премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поручил провести расследование по этому поводу.